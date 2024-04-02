Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет

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Ранее законопроект был размещен на сайте Верховной Рады, 2 апреля его подписал президент Украины. Об этом сообщает депутат Рады Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
На Украине до 18 мая продлен режим «военного положения», также действуют нормы всеобщей мобилизации для мужчин. Теперь нижний порог призывного возраста для украинских военнослужащих понижен до 25 лет. В настоящее время на Украине призыву по мобилизации подлежат мужчины с 25 до 60 лет.
Владимир Зеленский ранее сообщил, что намеревается применять американские ракеты ATACMS для ударов по территории Крымского полуострова.
В октябре 2022 года после теракта на Крымском мосту, ВС РФ по поручению Владимира Путина провели масштабнейшую атаку по энергообъектам Украины, которая на несколько месяцев погрузила столицу в режим «блекаута».
Для жителей украинских городов тогда стали привычным делом перебои с обеспечением электричеством, водой, а также неработающая канализация.
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Владимир Зеленский ранее сообщил, что намеревается применять американские ракеты ATACMS для ударов по территории Крымского полуострова.
Для жителей украинских городов тогда стали привычным делом перебои с обеспечением электричеством, водой, а также неработающая канализация.
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Мария Федоровцева