Россияне назвали самую скучную работу

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Опрос сервиса SuperJob показал, что 12% россиян считают самой скучной работу охранников, 11% — бухгалтеров.
Кроме этого, унылой опрошенные назвали работу в офисе, а также деятельность продавцов.
Как передаёт RT, самыми интересными респонденты назвали профессии инженера и хирурга.
До этого детский психолог Ирина Таранова заявила, что подработка подростков во время летних каникул не только не вредна, но даже полезна.
Ранее опрос исследовательского центра «Зарплаты.ру» показал, что 52% российских студентов заявили о планах устроиться на подработку этим летом.
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Как передаёт RT, самыми интересными респонденты назвали профессии инженера и хирурга.
До этого детский психолог Ирина Таранова заявила, что подработка подростков во время летних каникул не только не вредна, но даже полезна.
«Ничего вредного я не вижу. Подработка для подростков летом — это очень классное занятие. Многие из них мечтают о том, чтобы летом устроиться на работу. Так они постепенно знакомятся с миром работы, понимают, что это такое, что такое ответственность. Это этап знакомства с финансовой грамотностью. Они учатся строить отношения с работодателем и коллективов», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Таранова.
Ранее опрос исследовательского центра «Зарплаты.ру» показал, что 52% российских студентов заявили о планах устроиться на подработку этим летом.
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Мелисса Тимофеева