Стало известно, по чему россияне испытывают ностальгию

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Опрос Rambler&Co и «Союзмультфильм» показал, что взрослые россияне больше всего испытывают ностальгию по играм во дворе и возможности весь день смотреть мультфильмы.
Респонденты отметили, что любят пересматривать советские мультфильмы.
А в пресс-службах Wildberries и «Яндекс Маркет» сообщили, что в Москве вырос спрос на кондиционеры и вентиляторы на маркетплейсах.
Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что желаемая зарплата россиян в среднем составляет от 143 тыс. рублей в месяц.
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«Жизненным мудростям пользователи сети поучились бы у кота Матроскина: полосатый житель Простоквашина сильно обошёл в этом вопросе других героев — его уму и смекалке доверяют 38%. Ещё 19% видят в качестве своего наставника доброго милиционера Дядю Степу, а 13% — рассудительного крокодила Гену», — добавили в беседе с RT аналитики.
А в пресс-службах Wildberries и «Яндекс Маркет» сообщили, что в Москве вырос спрос на кондиционеры и вентиляторы на маркетплейсах.
«В последние недели мая, в сравнении с первыми двумя неделями месяца, рост спроса на кондиционеры в Москве составил 623%, а на вентиляторы – 332%. Более чем в три раза выросло число заказов надувных и каркасных бассейнов, спрос на садовые шезлонги и зонты увеличился на 121% и 130% соответственно», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы Wildberries.
Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что желаемая зарплата россиян в среднем составляет от 143 тыс. рублей в месяц.
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Мелисса Тимофеева