Россияне рассказали, какой подарок на Новый год считают самым плохим

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Россияне хотели бы получить на Новый год смартфоны, компьютеры, а вот подписки на цифровые сервисы считают плохим подарком.
Об этом пишет «Газета.Ru», ссылаясь на опрос аналитического центра Grechka Media и компании A2 Research.
41% россиян рады получить электронику в подарок. Каждый пятый россиян (22%) не против найти под елкой деньги, а еще 15% радуются любым подаркам.
36% респондентов планируют дарить техно-подарок близким и друзьям.
Вспоминая о лучших подарках, 32% опрошенных выбрали смартфоны и компьютеры, 22% считают технику для «умного» дома хорошим подарком. 13% респондентов рады роботам для дома. 27% россиян считают «подписки на ИИ сервисы для работы» не очень хорошим подарком. В эту категорию входят и подписки на развлекательные сервисы, криптовалюты и NFT.
В опросе участвовали 1200 человек из 17 российских регионов.
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41% россиян рады получить электронику в подарок. Каждый пятый россиян (22%) не против найти под елкой деньги, а еще 15% радуются любым подаркам.
Вспоминая о лучших подарках, 32% опрошенных выбрали смартфоны и компьютеры, 22% считают технику для «умного» дома хорошим подарком. 13% респондентов рады роботам для дома. 27% россиян считают «подписки на ИИ сервисы для работы» не очень хорошим подарком. В эту категорию входят и подписки на развлекательные сервисы, криптовалюты и NFT.
В опросе участвовали 1200 человек из 17 российских регионов.
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Мария Фирсова