Опрос: В Чехии каждый шестой гражданин считает, что при социализме жилось лучше

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Примерно каждый шестой житель Чехии (16%) считает, что при социализме жилось лучше, чем сейчас. Причём за последние пять лет количество людей с такими взглядами выросло на 4%.
Такие цифры стали известны после публикации результатов исследования, проведённого Центром по изучению общественного мнения (ЦИОМ) при Академии наук республики. Отмечается также, что количество сторонников нынешней системы власти за те же пять лет уменьшилось на 6% и составляет теперь 43%.
Число граждан Чехии, которые считают примерно одинаковыми условия жизни в стране до 1989 года и сейчас составляет 37%. Оно выросло на 5% по сравнению с данными опроса, проведённого в 2019 году.
Отвечая на вопрос организаторов исследования, кто выиграл, а кто проиграл от смены режима 35 лет назад, 70% респондентов заявили, что в наибольшем выигрыше оказались бизнесмены, бывшие диссиденты, экономические и политические эксперты. Главными проигравшими большинство опрошенных назвали рядовых работников предприятий.
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Число граждан Чехии, которые считают примерно одинаковыми условия жизни в стране до 1989 года и сейчас составляет 37%. Оно выросло на 5% по сравнению с данными опроса, проведённого в 2019 году.
Отвечая на вопрос организаторов исследования, кто выиграл, а кто проиграл от смены режима 35 лет назад, 70% респондентов заявили, что в наибольшем выигрыше оказались бизнесмены, бывшие диссиденты, экономические и политические эксперты. Главными проигравшими большинство опрошенных назвали рядовых работников предприятий.
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Александр Бойцов