Президент Чехии дал разрешение 60 гражданам страны присоединиться к ВСУ

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Президент Чехии Пётр Павел разрешил 60 гражданам страны вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщило Чешское радио, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Филипа Платоша.
Отмечается, что более 180 граждан Чехии подали заявления с просьбой позволить им присоединиться к украинским войскам. Не уточняется, сколько из них было отклонено.
Павел пришёл к власти 9 марта 2023 года. Его предшественником был Милош Земан, который 24 февраля 2022 года выдал гражданам Чехии 132 разрешения на вступление в ВСУ. При этом достоверно неизвестно, сколько именно чехов, получивших такие разрешения, действительно оправились на Украину.
Согласно законодательству Чехии, граждане не могут участвовать в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения президента. Также это правило распространяется на иностранцев, получивших вид на жительство в стране.
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Павел пришёл к власти 9 марта 2023 года. Его предшественником был Милош Земан, который 24 февраля 2022 года выдал гражданам Чехии 132 разрешения на вступление в ВСУ. При этом достоверно неизвестно, сколько именно чехов, получивших такие разрешения, действительно оправились на Украину.
Согласно законодательству Чехии, граждане не могут участвовать в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения президента. Также это правило распространяется на иностранцев, получивших вид на жительство в стране.
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Анастасия Чинкова