ВЦИОМ выяснил, сколько россиян готовы сейчас проголосовать за Путина

Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин заявил, что Эстония оказывает давление на своих предпринимателей, вынуждая их отказаться от сотрудничества с РФ даже в не попавших под запрет отраслях. Об этом Салимуллин сообщил в беседе с РИА Новости.