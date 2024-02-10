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ВЦИОМ выяснил, сколько россиян готовы сейчас проголосовать за Путина

ВЦИОМ: 75% россиян проголосуют за Путина, если бы выборы прошли в воскресенье
10 февраля 2024, 17:38
Фото: РИА Новости/Сергей Фадеичев, POOL

Фото: РИА Новости/Сергей Фадеичев, POOL

Согласно данным опроса ВЦИОМ, если бы выборы президента состоялись в это воскресенье, 11 февраля, большинство россиян проголосовали бы за Владимира Путина.
Сообщается, что 62% опрошенных заявили, что точно пойдут голосовать, 14% респондентов отметили, что скорее всего примут участие в голосовании.

7% россиян точно не пойдут на выборы, а 12% опрошенных затрудняются ответить. Всероссийский опрос проводился в четверг, 8 февраля, методом телефонного интервью среди граждан России, возраст которых старше 18 лет.


Напомним, выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта. В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

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МИД России прокомментировал разрыв договора аренды с посольством Украины
Захарова: РФ прекратила договоры аренды на участки для посольства Украины
10 февраля 2024, 18:03

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Департамент городского имущества Москвы прекратил договоры аренды на земельные участки для посольства Украины. Комментарий Захаровой опубликован на сайте ведомства.
По словам официального представителя МИД РФ, Москва сообщила об этом киевским властям. Захарова также добавила, что любые действия враждебного характера со стороны Украины не останутся без адекватного ответа России.

Напомним, сегодня, 10 февраля, стало известно, что договор аренды с посольством Украины в РФ уже расторгнут как ответная мера на решение Киевского горсовета от 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что договор уже расторгли, однако об этом не сообщали ранее в публичном пространстве.

Ранее сообщалось, что Париж не дал ответов на вопросы российской стороны о законности открытого набора наемников, который проводит украинское посольство во Франции.

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#посольство
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Американские военные закрыли проект сверхскоростного «вертолёта будущего» FARA
Потратив $2 млрд долларов, армия США остановила проект «вертолёта будущего» FARA
10 февраля 2024, 18:00

Фото: istockphoto/Chalabala

Командование армии США решило прекратить работу над проектом по созданию сверхскоростного разведывательного ударного вертолёта Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). На разработку боевой машины уже истрачено более двух миллиардов долларов.
Кроме того, военные дополнительно запросили у Конгресса бюджетные ассигнования в размере пяти миллиардов долларов, сообщает изданиеThe Defence News. Однако все исследования и работы решено было свернуть. Армейские чиновники достаточно неожиданно остановили перспективную разработку, несмотря на то, что её финансирование было обеспечено по крайней мере на пять ближайших лет.

Военные аналитики не исключают, что данное решение было продиктовано результатами анализа действий боевых вертолётов в ходе украинского конфликта. Высвободившиеся денежные средства Пентагон планирует потратить, в частности, на вертолеты Black Hawk и CH-47F Block II Chinook, а также на исследовательские работы по увеличению разведывательных возможностей беспилотной авиации.

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#военные
#вертолёты
#финансирование
#чиновники
#пентагон
#сша
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Белый дом отвергает доклад прокурора о плохой памяти Байдена
В Белом доме пытаются выставить оговорки Байдена специально задуманными шутками
10 февраля 2024, 16:40

Фото: сайт Кремля

Представители администрации Белого дома возмутились формулировками, которые спецпрокурор Роберт Хур, расследующий дело о халатности при хранении документов, применил в отношении президента США Джозефа Байдена.
В своём документе представитель юстиции назвал главу Овального кабинета «пожилым человеком с плохой памятью». Многие представители Демократической партии впали в настоящую ярость после этих слов, так как понимают, что это вовсе не добавит действующему президенту голосов на предстоящих выборах, передаёт The Wall Street Journal. Вице-президент Камала Харрис прямо упрекнула прокурора в некорректности и политической ангажированности. Сам Байден в ​Байден нецензурно выругалсяразговоре с конгрессменами высказался о докладе Хура непечатно.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома постаралась обратить всё в шутку. Она заявила, что Байден шутит насчёт своего возраста, причём он шутил и раньше. Вероятно, имеются ввиду неуклюжие попытки американского президента выговорить некоторые арабские имена и то, как он путал названия стран (Ирак/Украина, Мексика/Египет и так далее). Может быть, это действительно смешно, но не для американских избирателей, которым грозит видеть 81-летнего «дедушку Джо» на протяжении ещё одного президентского срока.

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#джозеф байден
#сша
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Посол Салимуллин: Эстония давит на бизнес, вынуждая отказаться от работы с РФ
10 февраля 2024, 16:19

Фото: iStock/Racide

Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин заявил, что Эстония оказывает давление на своих предпринимателей, вынуждая их отказаться от сотрудничества с РФ даже в не попавших под запрет отраслях. Об этом Салимуллин сообщил в беседе с РИА Новости.
По словам посла, в Эстонии взят курс на ужесточение санкционного давления на РФ и её «изоляцию» на международной арене. Салимуллин отметил, что подобные действия не только серьезно повлияли на сокращение объемов двусторонней торговли, но и углубили социально-экономический кризис в республике — ВВП Эстонии сократился на 3,5 процентного пункта.

Посол добавил, что российская сторона обратилась к эстонским властям с просьбой обеспечить безопасность на избирательном участке во время предстоящих президентских выборах, однако на данный момент ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что эстонская полиция задержала в столице предпринимателей, которые подозреваются в игнорировании и нарушении санкций ЕС против России. В настоящее время в отношении мужчин возбуждено уголовное дело, поскольку нарушение санкций является уголовным преступлением.

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#полиция
#уголовное нарушение
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#кризис
#ввп
#ес
#рф
#эстония
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Европейцев предупредили о шокирующих последствиях распада Украины
Welt: в случае распада Украины в Евросоюз хлынут около 10 миллионов беженцев
10 февраля 2024, 16:01

Фото: iStock/Naeblys

Поражение ВСУ в противостоянии с российскими войсками может повлечь за собой распад страны. При таких обстоятельствах государства Евросоюза столкнутся с крупнейшей миграционной волной. Об этом пишет Welt.
Власти Германии отметили, что поток мигрантов может составить порядка десяти миллионов человек. Согласно прогнозам экспертов, большинство беженцев отправится в западноевропейские государства, в особенности в ФРГ.

По информации Организации Объединенных Наций, на данный момент в странах Европейского союза зарегистрированы около шести миллионов украинцев. Из них около 1,1 миллиона в настоящее время проживают в Германии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза должны совместными усилиями преодолеть сохраняющиеся конфликты и с помощью новых механизмов решить проблему миграции.

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#фрг
#олаф мигранты
#беженцы
#украина
#евросоюз
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Мишустин поздравил дипломатических работников с праздником
Мишустин назвал приоритетом расширение сотрудничества с дружественными странами
10 февраля 2024, 15:16

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов МИД России с профессиональным праздником. Поздравление Мишустина опубликовано на сайте правительства.
В своем поздравлении премьер-министр подчеркнул, что для ведомства важно обеспечить углубление евразийской интеграции и исполнить инициативу главы российского государства Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства. По словам Мишустина, на данный момент один из приоритетов в РФ — это расширение торгово-экономического сотрудничества нашей страны с дружественными государствами.

Ранее президент России Владимир Путин в своем поздравлении для сотрудников и ветеранов МИД РФ упомянул, что российская дипломатия призвана объединять мировое большинство для построения справедливого многополярного миропорядка.

Напомним, День дипломатического работника ежегодно отмечается в РФ 10 февраля.

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Глава Минобороны Норвегии сделал заявление о войне с Россией
Министр обороны Норвегии Грам призвал подготовиться к войне с Россией
10 февраля 2024, 13:46

Фото: iStock/Derek Brumby

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам призвал страну быть готовой к возможному противостоянию с Россией после окончания специальной военной операции. Об этом сообщает Iltalehti.
По словам Грама, Норвегия и ее союзники должны находиться в состоянии боевой готовности и обладать возможностью своевременного ответа на возникающие угрозы. Министр обороны Норвегии уверен в том, что РФ якобы желает отомстить за вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Грам отметил, что страна также должна быть готова к возможному размещению российских сил из-за политических событий в НАТО.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к войне с Россией, которая может начаться в ближайшие двадцать лет. По его мнению, НАТО необходимо организовать структурированную систему для обучения военных.

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#безопасность
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Украина лишилась здания своего посольства в Москве
РИА Новости: договор аренды с посольством Украины в РФ расторгнут
10 февраля 2024, 13:15

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Договор аренды с посольством Украины в РФ уже расторгнут как ответная мера на решение Киевского горсовета от 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Примечательно, что договор уже расторгли, однако на этом не акцентировали внимание в публичном пространстве. Напомним, что в апреле прошлого года Киевский горсовет сообщил о расторжении договора аренды с посольством РФ в Киеве и угрожал процессом национализации здания.

Согласно данным источника, действующий в дипломатии принцип взаимности предполагает применение зеркального ответа на подобные действия.

Ранее сообщалось, что несколько посольств Украины, находящихся за рубежом, получили «окровавленные посылки», в которых находились глаза животных.

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#договор
#посольство
#рф
#украина
#мид рф
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Захарова прокомментировала ситуацию с замороженными российскими активами
Захарова: Запад пытается создать видимость легитимности отъема активов РФ
10 февраля 2024, 13:03

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад будет искать новые предлоги для создания видимости легитимности отъема российских активов. Комментарий Захаровой опубликован на сайте ведомства.
По словам официального представителя МИД РФ, на данный момент российское правительство рассматривает ряд вариантов влияния на тех, кто рассчитывает нажиться на воровстве активов нашей страны. Захарова отметила, что Москва жестким образом отреагирует на любые недружественные действия, которые связаны с «попытками так или иначе лишить РФ права собственности на ее суверенные резервы».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что намерение конфисковать российские активы, которые заморожены в западных странах, принимает все более четкие очертания.

Напомним, США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. По данным одного из документов источника, данный шаг выступит в качестве «контрмеры» в отношении РФ, разрешенной международным правом.

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