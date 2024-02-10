ВЦИОМ выяснил, сколько россиян готовы сейчас проголосовать за Путина

Фото: РИА Новости/Сергей Фадеичев, POOL
Согласно данным опроса ВЦИОМ, если бы выборы президента состоялись в это воскресенье, 11 февраля, большинство россиян проголосовали бы за Владимира Путина.
Сообщается, что 62% опрошенных заявили, что точно пойдут голосовать, 14% респондентов отметили, что скорее всего примут участие в голосовании.
7% россиян точно не пойдут на выборы, а 12% опрошенных затрудняются ответить. Всероссийский опрос проводился в четверг, 8 февраля, методом телефонного интервью среди граждан России, возраст которых старше 18 лет.
Напомним, выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта. В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.
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7% россиян точно не пойдут на выборы, а 12% опрошенных затрудняются ответить. Всероссийский опрос проводился в четверг, 8 февраля, методом телефонного интервью среди граждан России, возраст которых старше 18 лет.
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Екатерина Коршунова