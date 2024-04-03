Опубликован апрельский график работы приёмной правительства Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Опубликован график приёма жителей в приёмной областного правительства главами подмосковных министерств и ведомств в апреле 20234 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.
Помимо этого, стал известен график приёма граждан в приёмной правительства региона адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на апрель текущего года.
Консультации проводятся по адресу: Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В».
Предварительно записаться на консультацию можно по многоканальному телефону 8 (498) 602-31-13.
При этом бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.
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Лора Луганская