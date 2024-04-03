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Опубликован апрельский график работы приёмной правительства Московской области

03 апреля 2024, 13:26
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Опубликован график приёма жителей в приёмной областного правительства главами подмосковных министерств и ведомств в апреле 20234 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.




Помимо этого, стал известен график приёма граждан в приёмной правительства региона адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на апрель текущего года.
Консультации проводятся по адресу: Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В».

Предварительно записаться на консультацию можно по многоканальному телефону 8 (498) 602-31-13.

При этом бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

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В Подмосковье с начала года построили около 28 км ЛЭП
03 апреля 2024, 13:10

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

27,8 км кабельных и воздушных линий электропередачи построили в Московской области с начала 2024 года сотрудники компании «Мосблэнерго» в рамках работ по повышению надёжности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«ЛЭП построили в округах, откуда ранее поступало больное количество жалоб на качество электроснабжения. В частности, работы провели в СНТ «Нагорное» в городском округе Домодедово, в микрорайоне Заря в Балашихе и в ряде других локаций», — говорится в сообщении.
Кроме того, с начала года специалисты «Мособлэнерго» заменили 17 км проводов ЛЭП, ввели в эксплуатацию десять новых трансформаторных подстанций и отремонтировали оборудование ещё 17 подстанций.

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#подмосковье
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Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности катания на самокатах
03 апреля 2024, 12:57

Фото: Ирина Мальцева

Госавтоинспекторы напомнили подмосковным жителям правила езды на самокатах. Об этом сообщил корреспондент.
В регионе начался сезон езды на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относят электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса.

«Начался долгожданный тёплый весенний сезон, и на улицах всё чаще стали появляться велосипеды, самокаты, моноколёса, электросамокаты. Поэтому, хотелось бы напомнить, что дети до 14 лет имеют право передвигаться на них только по тротуарам, пешеходным и велодорожкам, а также в пешеходных зонах. СИМ должны быть оборудованы световыми приборами, тормозной системой и звуковым сигналом. В тёмное время суток световые сигналы должны быть обязательно включены, а на одежде водителю нужно носить светоотражатели», — отметил начальник Госавтоинспекции Иван Теплов.

Стоит подчеркнуть, что при движении на пешеходных переходах водитель СИМ должен спешиться или замедлиться до скорости движения пешеходов.

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#подмосковье
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Мосгорсуд признал законным арест Исломова по делу о теракте в «Крокусе»
03 апреля 2024, 12:55

Фото: iStock/AMilkin

Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» Исроила Исломова на свой арест, сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу суда.
Исломов отрицает свою причастность к преступлению, сообщил правозащитник арестованного.

Прежде фигурант уголовного дела подал апелляционную жалобу в суд, не согласившись с решением суда о взятии его под стражу.

Напомним, Исроил Исломов был арестован 25 марта. По информации правоохранителей, он был последним владельцем автомобиля, на котором пытались скрыться преступники после совершения теракта в концертном зале Подмосковья.

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Четыре ученика пострадали при обрушении потолка в московской школе
03 апреля 2024, 12:55

Фото: iStock/Zhang Shu

В школе № 1550 в Москве четверо учеников пострадали в результате обрушения потолка, сообщает 3 апреля SHOT.
По информации издания, часть плитки обвалилась на головы детей во время урока, когда окно кабинета открыли, чтобы проветрить помещение.

Инцидент случился в одном из кабинетов школы, расположенной на Беговой улице. Учитель или кто-то из учеников открыл окно во время урока, чтобы проветрить помещение.

Вскоре после этого часть плитки потолка свалилась, ранив нескольких учеников. В результате происшествия травмы головы получили четыре школьника. Об их состоянии не сообщается.

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На дорогах Подмосковья установят более 20 км тросовых ограждений
03 апреля 2024, 12:44

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Больше 20 километров тросовых ограждений установят в текущем году на дорогах в четырёх округах Московской области для снижения рисков ДТП, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Тросовые ограждения будут установлены на 58 аварийно-опасных участках дорог. Ограждения помогают разделить транспортные потоки и снижают вероятность выезда на встречную полосу и лобовых столкновений, а также смягчают последствия дорожно-транспортных происшествий», — отметила глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Больше всего тросовых ограждений в этом году установят в Раменском городском округе — на расположенном там Старо-Рязанском шоссе тросами оборудуют 28 участков общей протяжённостью 11.5 км. Кроме того, тросы установят на семи участках Рогачёвского шоссе в Лобне, на пяти участках дороги «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец» в Сергиево-Посадском округе, а также на 18 участках трассы «М-5 «Урал» — Коломна» в городском округе Коломна.

Работы проведут в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автодороги».

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В подмосковных лесах начали появляться первые грибы
03 апреля 2024, 12:31

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

В лесах Московской области начался грибной сезон. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
В лесах Московской области грибники уже могут отыскать строчки, сморчки и саркосцифы.

«Весной, как только сходит снег, в лесу можно отыскать строчки, сморчки и саркосцифы. Сейчас у грибников уже началась «тихая охота».<…> Саркосцифа австрийская очень интересный и необычный гриб, по форме напоминающий пиалу. Он съедобный, но его небольшой размер, яркий красный цвет и жесткая текстура отпугивают большинство грибников», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Кроме этого, сморчки не нуждаются в какой-то особой специальной обработке, а строчки необходимо специально обрабатывать, потому что они содержат в себе гиромитрин — опасный токсин/канцероген.

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Самая большая школа появится в Зарайске к 1 сентября 2025 года
03 апреля 2024, 12:25

Фото: пресс-служба Министерства стройкомплекса МО

Завершить строительство самой большой в городском округе Зарайск школы планируют к 1 сентября будущего года. Работы по возведению здания на 825 мест на Московской улице идёт в графике, сообщили в пресс-служба Министерства стройкомплекса Подмосковья.
«На площадке задействованы 70 человек, которые ведут работы по устройству вертикальных и горизонтальных конструкций второго и третьего этажей, кладке наружных и внутренних стен, устройству наружных инженерных сетей. Площадь здания превысит 16 тыс. кв. м. В нём будет всё для получения качественного образования», – уточняется в сообщении.
В школе разместятся специализированные кабинеты и лаборатории, спортивные и актовый залы, творческие студии и мастерские.

На прилегающей территории появятся физкультурно-спортивная зона с игровыми площадками, площадка для общешкольных мероприятий.

По данным министерства, образовательное учреждение строят в рамках госпрограммы за счёт бюджетных средств.

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На улице в Мытищах ликвидировали сильное подтопление
03 апреля 2024, 12:22

Фото: iStock/Mr_Twister

Сильное подтопление устранили на проезжей части в городе Мытищи специалисты компании Мосавтодор в ходе регулярных работ по содержанию региональной дорожной сети, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Подтопление было устранено на Мытищинской улице», — отмечается в сообщении.
Кроме того, дорожники провели ямочный ремонт на Юбилейной улице в Балашихе, починили повреждённый дорожный знак на Советской улице в Чехове и исправили неработающий светофор на Гаражной улице в рабочем посёлке Малаховка городского округа Люберцы.

Также в рамках работ по содержанию дорожной сети в нормативном состоянии в Коломне между улицами Шуровская и Октябрьской Революции было восстановлено освещение.

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Путин присвоил космонавту Анне Кикиной звание Героя России
03 апреля 2024, 12:16

Фото: РИА Новости/Иван Тимошенко

Член Отряда космонавтов РФ Анна Кикина стала Героем Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В тексте документа указано, что высокой награды Анна Кикина удостоена за мужество и героизм, проявленные во время выполнения длительного полёта на борту Международной космической станции. Кроме того, Анна Кикина удостоена почётного звания лётчика-космонавта Российской Федерации. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

В составе международного экипажа Анна Кикина прибыла на МКС 7 октября 2022 года на борту американского космического корабля Crew Dragon. 12 марта 2023 года пилотируемый космический корабль с экипажем миссии Crew-5 и россиянкой приводнился в Мексиканском заливе у побережья американского штата Флорида.

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