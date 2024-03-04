Опубликован график приёма граждан в правительстве Подмосковья в марте

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График приёма жителей в приёмной областного правительства главами подмосковных министерств и ведомств в марте текущего года опубликовали в регионе, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Кроме того, обнародован график приёма жителей региона адвокатами Московской областной коллегии адвокатов. Получить консультацию адвоката можно по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция «В». Право на бесплатную помощь юристов имеют только жители Московской области.
Для того, чтобы попасть на приём, необходимо предварительно записаться по телефону: +7 (498) 602-31-13.
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