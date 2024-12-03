Опубликован декабрьский график приёма граждан в подмосковном правительстве

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Утверждён график приёма граждан в приёмных правительства и органов государственной власти Московской области на декабрь 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Опубликованы также графики личного приёма граждан в Московской областной коллегии адвокатов.
Даты приёмов можно найти на сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».
Читайте также:
Глава Дубны провёл выездную администрацию на предприятии «Техиндустрия»
Проблему отключений отопления в селе Березнецово решат в ближайшее время
Глава Одинцовского округа Иванов обсудил с жителями благоустройство
Лора Луганская