В Подмосковье пройдет комплексная проверка готовности РСОН

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В Подмосковье пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения (РСОН), об этом сообщили в Министре информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Помимо этого, информацию о проведении комплексной проверки также разместят в мобильных приложениях Системы-112 Московской области – «112МО», «МЧС России» и «Добродел».
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