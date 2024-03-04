В Подмосковье назвали пятёрку самых посещаемых парков

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Топ-5 самых посещаемых парков составили в Московской области по итогам минувшей недели — с 26 февраля по 3 марта, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«Самым посещаемым парков на прошедшей неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе — его посетили 42 тысячи человек. Второе место занял парк Толстого в Химках, где побывали 38 тысяч человек, на третьем месте Центральный парк в Пушкинском округе с 37 тысячами посетителей», — говорится в сообщении.Четвёртое место занял Фабричный парк в Истре, принявший за неделю 28 тысяч гостей, а замыкает топ-5 парк Мира в Мытищах, где побывали 24 тысячи посетителей.
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