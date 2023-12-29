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Опубликован график работы приёмной правительства Подмосковья на январь 2024

29 декабря 2023, 11:34
Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Опубликован график приема граждан в Правительстве Московской области в январе 2024 года.
График работы приёмной Правительства Подмосковья на январь:




Также опубликовано расписание приёмов адвокатами Московской областной коллегии адвокатов.


Стоит отметить, что с датами приемов можно ознакомиться на официальной сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

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