Опубликован график работы приёмной правительства Подмосковья на январь 2024

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Опубликован график приема граждан в Правительстве Московской области в январе 2024 года.
График работы приёмной Правительства Подмосковья на январь:
Также опубликовано расписание приёмов адвокатами Московской областной коллегии адвокатов.
Стоит отметить, что с датами приемов можно ознакомиться на официальной сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».
Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.
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Также опубликовано расписание приёмов адвокатами Московской областной коллегии адвокатов.
Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.
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Мира Полтева