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Синоптик Цыганков: Циклон «Ольга» покинет Москву к вечеру 7 февраля

06 февраля 2024, 19:59
Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что циклон «Ольга», обрушившийся на Москву, уйдёт к вечеру среды, 7 февраля.
Он напомнил, что циклон принёс в столицу краткосрочные, но мощные снегопады.

«В среду нас ожидает сильный снег, порывистый ветер 15-17 м в секунду, сугробы вырастут до 10 см. Температура воздуха будет -3…-5°C днём», — добавил в беседе с «Москвой 24» Цыганков.


А ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил о надвигающихся снегопадах в Москве.

«В среду в столице ожидается снегопад, который принесет до 6-8 см снега. Всё это будет сопровождаться порывистым ветром, так что местами стоит ожидать слабые метели», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Старков.

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В Лобне в конце лета сдадут одну из крупнейших школ Подмосковья
06 февраля 2024, 20:03

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Лобне ведётся строительство четырёх важных социальных объектов. Там откроют поликлинику и одну из самых больших в Подмосковье школ. Об этом временно исполняющий полномочия главы городского округа Анна Кротова заявила губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Уже в августе в муниципалитете должны ввести школу на 2200 учащихся и детсад на 330 мест в микрорайоне Катюшки. В сентябре введут садик на 100 малышей на ул. Борисова.

Кроме того, до конца года году планируют досрочно сдать поликлинику на 600 мест на ул. Заречной, а в 2025-м – открыть бассейн на ул. Ленина.
«Главное для нас – это, конечно, школа на 2200 учеников. Она будет одной из крупнейших в Московской области. Уже сейчас её строительная готовность составляет 43%. Она разгрузит большое количество других учебных заведений. Прежде всего, это школы №5, 3 и 8. Благодаря вашей поддержке, Андрей Юрьевич, мы договорились, что СОШ №5 полностью переедет в школу в Катюшках и встанет на капитальный ремонт», – сказала Кротова.
Она также передала Воробьёву слова благодарности от лобнинцев за строительство бассейна. В округе его никогда не было. Стройка должна начаться в июне.

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На станции Лобня построят пешеходный переход с лифтами и эскалаторами
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#лобня
#школа
#строительство
#алла кротова
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Обновить сквер защитников Москвы в Лобне рассчитывают в 2024-2025 годах
06 февраля 2024, 19:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Завершить реконструкцию Центрального парка в Лобне планируется в августе. Об этом временно исполняющий полномочия главы городского округа Анна Кротова заявила губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Одной из тем встречи стали планы по благоустройству общественных пространств.
«Сейчас у нас продолжается реконструкция Центрального парка, завершить её планируем в августе. Жители также ждут благоустройства сквера защитников Москвы, который в 2021 году занял первое место в народном голосовании. Я предварительно обсудила этот вопрос с министром благоустройства, и проект поддержан. Мы думаем, чтобы сдвинуть пораньше сроки реализации – на 2024-2025 годы», – сказала Кротова.
Кроме того, в 2026 году планируется привести в порядок ещё один сквер – в микрорайоне Депо. Он стал победителем III Всероссийского голосования за объекты благоустройства в 2024 году.

В предыдущие два года в Лобне провели работы на территории парков «Река времени» и «Киово», а также Лобненского лесопарка, скверов Ликвидаторов ЧС и в микрорайоне Красная поляна.

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#подмосковье
#московская область
#лобня
#парки
#реконструкция
#городская среда
#скверы
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На станции Лобня построят пешеходный переход с лифтами и эскалаторами
06 февраля 2024, 19:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Лобне существует большой запрос жителей на безопасные и комфортные переходы, поскольку через город проходят железнодорожные пути. Прежде всего, необходимо построить пешеходный вестибюль с лифтами и эскалаторами на станции Лобня. Об этом ставшая в январе врип главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
В ноябре 2019 года был запущен МЦД-1, и сейчас диаметром пользуется каждый третий житель городского округа.
«Продолжаю тесно работать с РЖД. Сейчас идёт разработка основных проектных решений по строительству этого вестибюля. С апреля планируется приступить к работам по переустройству железнодорожной инфраструктуры – пока не на самом пешеходном переходе, а на рельсах. Но когда коллеги завершат проект вестибюля, мы обязательно ознакомим с ним жителей», – сказала руководитель муниципалитета.
Губернатор сообщил, что в этом вопросе будет оказана максимальная поддержка.
«Будем обсуждать с правительством вопросы строительство подобных объектов – это и конкорс в Лобне, и пешеходные переходы ещё на девяти станциях с высоким пассажиропотоком, где в первую необходимо провести реконструкцию. Часто людям приходится подниматься пешком по ступеням, а если это коляска с ребёнком, тяжелые сумки или какой-то груз, то это весьма проблематично. Поэтому будем искать решения», – сказал Воробьёв.
По словам Кротовой, планируется, что проектирование завершится уже в этом году, а в 2025-м стартует строительство.

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#губернатор
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#лобня
#строительство
#железная дорога
#железнодорожная станция
#переход
#пешеходный переход
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В Лобне в текущем году планируют построить развязку с Рогачёвским шоссе
06 февраля 2024, 19:19

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в Лобне реконструируют дорогу к аэропорту Шереметьево и построят развязку с Рогачёвским шоссе. Об этом ставшая в январе врип главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Темой встречи стала стратегия развития городского округа.
«Мы с вами долго работали в правительстве Московской области в сфере транспорта и дорожного обеспечения. Сейчас вы возглавляете Лобню – городской округ, который прилегает к большому хабу Шереметьево. Мы вместе запускали Северный обход Лобни. В этом году должны окончательно завершить его строительство. Ещё одна очень важная дорога – Лобненское шоссе. Знаю, что уже в первые дни вашей работы вы начали встречаться с жителями. Сейчас ваша задача – собрать сильную команду. Лобня – важный округ. Здесь большие инвестиции в рамках президентских проектов. Это и Северный обход, и строительство социальных объектов. Поэтому будем вам во всём оказывать поддержку», – пообещал глава региона.
К концу года в округе завершат реконструкцию Лобненского шоссе, строительство заключительного этапа Северного обхода Лобни, который будет включать транспортную развязку на Рогачёвском шоссе, а также подъезда к улице Гагарина.
«Тем самым мы ещё больше разгрузим центр Лобни дополнительным выездом. Мы также предварительно обсудили с Минтрансом Московской области вопрос проведения капитального ремонта самой улицы Гагарина», – сообщила Кротова.
По её словам, существует также большой запрос жителей на безопасные и комфортные переходы, поскольку через город проходят железнодорожные пути.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#лобня
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#строительство
#развязка
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Врач Черемушкин: Здоровье Карла III зависит от наличия метастазов
06 февраля 2024, 19:05

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин высказал мнение о том, что состояние здоровье короля Великобритании Карла III будет зависеть от наличия метастазов раковой опухоли.
«Сложно говорить о чём-то, пока нет официальных данных и заключений. Карл III дожил до того возраста, когда, скорее всего, уже есть раковая опухоль, она просто медленнорастущая. И попал в больницу он, вероятно, с осложнениями. Рак — это болезнь пожилых, все будет определяться тем, есть ли метастазы», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Черемушкин.

Он добавил, что для здоровья короля опасны осложнения заболевания, поскольку сил организма справится с ними у пожилых людей немного.

До этого сообщалось, что у короля Великобритании Карла III диагностировали онкологию.

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#болезнь
#опухоль
#заболевания
#рак
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Гаджет для смешанной реальности от Apple стоит в РФ до 900 тысяч рублей
06 февраля 2024, 18:58

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«Яндекс Маркет» объявил о начале продаж устройства Apple Vision Pro. Один из продавцов предлагает эти очки для смешанной реальности за 899 999 рублей.
В Соединённых Штатах предварительный заказ новомодной гарнитуры можно было сделать ещё 19 января, сообщает «Коммерсант». За первые три дня продаж компания-производитель сумела реализовать порядка 180 тысяч гаджетов. Цена их в базовой комплектации составляла 3,5 тысячи долларов.

Как сообщили корреспонденту издания представители известной торговой сети, в России цена на эти средства объединения виртуального и реального мира будет превышать 600 тысяч рублей, что уже произошло, судя по заявлениям известной торговой платформы. Однако неизвестно, когда модель появится на прилавках российских магазинов.

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Суд: Трамп не имеет иммунитета в деле о вмешательстве в выборы
06 февраля 2024, 18:23

Фото: РИА Новости/Никита Шохов

Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета в деле о вмешательстве в выборы, говорится в сообщении суда.
Напомним, Дональда Трампа и ещё 18 лиц обвиняют в оказании на должностных лиц Джорджии, которые должны были обеспечить победу Трампа на выборах в 202 году. Им также вменяется создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления.

При этом, в ходе судебного заседания, которое прошло 6 сентябре в суде Атланты, ​бывший американский лидер не признал свою вину. Помимо этого, он отказался присутствовать в здании суда во время оглашения приговора.

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#суд
#дональд трамп
#сша
#выборы
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На уборку снега во дворах Подмосковья вышли 14 тысяч коммунальщиков
06 февраля 2024, 18:12

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Около 14 тысяч работников коммунальных служба убирают от снега и наледи дворы и внутриквартальные проезды в Московской области, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«В настоящее время продолжается уборка внутриквартальных проездов, дворовых территорий. В работе задействовано 14 тысяч специалистов комплексной уборки, используется 1,7 тыс. единиц техники», — цитируются в сообщении слова главы надзорного ведомства Светланы Аиповой.
Отмечается, что ещё перед началом работ все коммунальщики получили чёткие задания, качество их исполнения проверяют инспекторы. Дополнительный контроль осуществляется через камеры видеонаблюдения, подключённые к системе «Безопасный регион».

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#коммунальные службы
#уборка
#снег
#московская область
#подмосковье
#светлана аипова
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Устроившему свалку из куриных яиц под Омском грозит штраф до 400 тысяч рублей
06 февраля 2024, 17:58

Фото: iStock/EMFA16

Лицу, устроившему свалку из куриных яиц в Омской области, грозит штраф до 400 тысяч рублей, об этом сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).
Ранее на пустыре в Омской области обнаружили огромную свалку из почерневших куриных яиц. На кадрах, которые записал очевидец событий видны сотни паллетов с подорожавшим за последнее время продуктом.

Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, сброс отходов на почву и в воду запрещён российским законодательством.

В соответствии с кодексом об административных правонарушениях, физическому лицу грозит штраф до пяти тысяч рублей за несоблюдение утилизации отходов. Штраф для индивидуальных предпринимателей в этом случае может достигать 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — 400 тысяч.

Помимо этого, штраф также налагается на лиц, нанёсших вред почве.

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#свалка
#яйца
#омская область
#штраф
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