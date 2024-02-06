Синоптик Цыганков: Циклон «Ольга» покинет Москву к вечеру 7 февраля

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что циклон «Ольга», обрушившийся на Москву, уйдёт к вечеру среды, 7 февраля.
Он напомнил, что циклон принёс в столицу краткосрочные, но мощные снегопады.
А ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил о надвигающихся снегопадах в Москве.
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«В среду нас ожидает сильный снег, порывистый ветер 15-17 м в секунду, сугробы вырастут до 10 см. Температура воздуха будет -3…-5°C днём», — добавил в беседе с «Москвой 24» Цыганков.
«В среду в столице ожидается снегопад, который принесет до 6-8 см снега. Всё это будет сопровождаться порывистым ветром, так что местами стоит ожидать слабые метели», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Старков.
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Мелисса Тимофеева