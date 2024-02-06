Подмосковные энергетики переходят в повышенную готовность из-за циклона «Ольга»

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Мособлэнерго введёт режим повышенной готовности на фоне ухудшения погоды в Подмосковье. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.
«На всей территории обслуживания сетей Мособлэнерго с 0:00 часов 7 февраля вводится режим повышенной готовности. Для оперативного устранения возможных последствий циклона привлекаются 303 бригады, а также 573 единицы спецтехники, включая 79 передвижных дизельных электростанций», – говорится в сообщении.Ранее синоптики предупреждали, что на Московский регион надвигается циклон «Ольга», который принесет рекордные снегопады. Согласно прогнозам, в среду может выпасть около четверти месячной нормы осадков. Метель продолжится до четверга.
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