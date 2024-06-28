Опубликован список стран, где туристам запрещено загорать топлес

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Британский таблоид Daily Star опубликовала список стран, на пляжах которых загорать топлес не приветствуется.
В число стран с запретом обнажаться на пляже относятся Тунис, Египет и Марокко.
Страной с наиболее жесткими ограничениями является ОАЭ. Там запрещено не только загорать топлес, но и носить бикини за пределами пляжа — за это наказывают тюремным заключением на срок до шести месяцев. За публичную наготу наказание предусмотрено и на Мальте — нарушителя обяжут выплатить штраф в размере 700 евро
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