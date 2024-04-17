В Таиланде погиб турист из России

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Российский турист трагически погиб на второй день отдыха в Таиланде. Мужчина упал на скутере в канаву с пятиметровой высоты. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, 40-летний Павел из Москвы прилетел в отпуск на Пхукет вместе со своей женой Анной до 28 апреля. На второй день семейная пара отправилась посмотреть статую Большого Будды. Добраться до неё они решили на арендованном мопеде. По словам супруги погибшего, они ехали аккуратно, не превышая скорости. Однако на сложном повороте рядом с обрывом потеряли управление. Мопед полетел в пропасть. Мужчина вместе с ним слетел с пятиметрового обрыва и умер, а женщина упала на дорогу и осталась жива.
Отмечается, что семейная пара родом из Аткарска Саратовской области. Последние годы жили в Москве. Работали они вместе в фирме по производству дверей. Недавно взяли квартиру в ипотеку. Однако даже не успели в неё заселиться.
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Отмечается, что семейная пара родом из Аткарска Саратовской области. Последние годы жили в Москве. Работали они вместе в фирме по производству дверей. Недавно взяли квартиру в ипотеку. Однако даже не успели в неё заселиться.
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Дарья Осипова