Турэксперт Горин спрогнозировал цены на отдых в Турции и Египте

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что цены на отдых Турции, скорее всего не изменяться летом в сравнении с прошлым годом, а в Египте даже возможно снижение стоимости.
Выгоднее, чем в прошлом году, можно будет отдохнуть и в Эмиратах, считает специалист. Там цены тоже могут упасть, плюс некоторые отели могут предоставить скидки туристам.
Горин отметил, что наблюдается значительный рост популярности в Таиланде, круглогодичный отдых в котором становится более востребованным, чем в Египте.
Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук назвала свой любимый город, где может по-настоящему отдохнуть.
Ранее основатель туристического агентства семейного отдыха Людмила Чернавская заявила, что путешествия с детьми являются важной составляющей их развития, поэтому отправляться в поездки вместе можно начинать раньше.
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Горин отметил, что наблюдается значительный рост популярности в Таиланде, круглогодичный отдых в котором становится более востребованным, чем в Египте.
«Сейчас погода уже не является определяющим фактором, потому что доступные страны популярны круглогодично, и понятие сезонности постепенно утрачивает своё значение», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Горина.
Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук назвала свой любимый город, где может по-настоящему отдохнуть.
«В Петербурге я чаще бываю по зову сердца. Я всё люблю в Петербурге. Мне нравятся и дворцы, и архитектура, и то, что город построен по плану. Петербург – это победа человеческого духа над обстоятельствами. Захотели город и поставили его здесь. Особенно мне нравится залив со стороны Приморского шоссе: сосны, воздух. Питер прекрасен в любое время года», — приводит «Петербургский дневник» слова Бакальчук.
Ранее основатель туристического агентства семейного отдыха Людмила Чернавская заявила, что путешествия с детьми являются важной составляющей их развития, поэтому отправляться в поездки вместе можно начинать раньше.
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Мелисса Тимофеева