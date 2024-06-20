Российский турист сравнил КНДР с тюрьмой

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Во время майских праздников русский турист Дмитрий посетил КНДР вместе с группой. Он подчеркнул, что поездку в Северную Корею можно организовать только через туроператора и только в группе, индивидуальные поездки не разрешены.
Он также отметил, что в Северной Корее отсутствует доступ к интернету в том виде, как мы его знаем. Хотя местные используют ограниченные ресурсы, например, маркетплейсы, для туристов предусмотрен ограниченный доступ в глобальную сеть, который ограничен 15 минутами в день.
Он также отметил, что в отеле жили с гидами, что также было необычным для него.
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Он также отметил, что в отеле жили с гидами, что также было необычным для него.
«Хотя это не тюрьма, но ты находишься в довольно закрытом пространстве», — добавил Дмитрий в интервью телеканалу «МИР 24».Он заключил свой рассказ, отметив, что в КНДР очень рады туристам из России и общая любовь к России здесь явно ощущается.
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Артем Кузьмин