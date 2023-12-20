Опубликована шифровка 1941 года о войне с Германией

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21 июня 1941 года руководство Народного комиссариата госбезопасности (НКГБ) СССР получило одно из последних сообщений о скором начале войны нацистской Германии против Советского Союза. Данная шифровка в первый раз опубликована Президентской библиотекой.
В телеграмме, которую отправили наркому госбезопасности СССР Всеволоду Меркулову от начальника управления НКГБ по Ленинградской области Павла Куприна сказано, что по информации агента «Чернова» 20 июня утром германское консульство получило переданную МИД-ом Германии от фирмы СФГ телеграмму, где предлагается 8 немецких специалистов, вызванных из Ленинграда в Германию, отправить самолетом с таким расчетом, чтобы они до утра 22 июня прошли через границу, так как в ином случае будет поздно.
В сообщении также сказано, что «Чернов» в ходе беседы с вызванным из Германии канцлером консульства Бухгольцем и консулом Динстманом определил, что «военные действия ожидаются в ближайшие 2-4дня, причем инициатива будет принадлежать Германии». Эти сведенья Бухгольц получил от германского посла в СССР Вернера фон Шуленбурга, с которым встречался в Москве.
В Москве телеграмма была получена из Ленинграда 21 июня в 20:10, а расшифровали ее в 21.30.
20 декабря отмечается День работника органов безопасности. В этот день в 1917 году была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК), борящаяся с контрреволюцией и саботажем в СССР.
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В сообщении также сказано, что «Чернов» в ходе беседы с вызванным из Германии канцлером консульства Бухгольцем и консулом Динстманом определил, что «военные действия ожидаются в ближайшие 2-4дня, причем инициатива будет принадлежать Германии». Эти сведенья Бухгольц получил от германского посла в СССР Вернера фон Шуленбурга, с которым встречался в Москве.
В Москве телеграмма была получена из Ленинграда 21 июня в 20:10, а расшифровали ее в 21.30.
20 декабря отмечается День работника органов безопасности. В этот день в 1917 году была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК), борящаяся с контрреволюцией и саботажем в СССР.
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Алина Юрчак