Шойгу: Число контрактников ВС РФ до конца 2024 году увеличат до 745 тыс. человек

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегия Минобороны России заявил, что до конца 2024 года планируется увеличить численность военнослужащих по контракту до 745 тысяч человек. Соответствующая трансляция велась в Телеграм-канале «Кремль. Новости».
Как сообщал министр ранее, Минобороны с 1 декабря начало наращивание численности российской армии.
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