Опубликованы фотографии могилы генерал-лейтенанта Кириллова

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
В сети появились фотографии могилы начальника российских войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, церемония прощания с ним состоялась 20 декабря в Подмосковье.
Ранее сообщалось, что Кириллова похоронили в Подмосковье. На прощание с генерал-лейтенантом пришли министр обороны РФ Андрей Белоусов и секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.
Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте в Москве во вторник, 17 декабря. Его убийцу задержали по горячим следам. Им оказался гражданин Узбекистана Ахмад Курбонов. Задержанный признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. За убийство Кириллова ему обещали заплатить 100 тысяч долларов.
Курбонову предъявили обвинение сразу по нескольким статьям. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте в Москве во вторник, 17 декабря. Его убийцу задержали по горячим следам. Им оказался гражданин Узбекистана Ахмад Курбонов. Задержанный признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. За убийство Кириллова ему обещали заплатить 100 тысяч долларов.
Курбонову предъявили обвинение сразу по нескольким статьям. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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Элина Позднякова