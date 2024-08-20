Опубликованы кадры посещения Путиным захваченной в 2004 году террористами школы в Беслане

Фото: сайт Кремля
Появились кадры с президентом России Владимиром Путиным, который впервые посетил школу №1 в Беслане, где в 2004 году террористы захватили заложников. Ролик опубликован в Telegram-канале Кремля.
На видео можно заметить, как российскому лидеру показывают здание школы, где в память о жертвах теракта создали международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма. Путина сопровождает группа людей, в том числе — глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
В школьном зале глава РФ поставил свечу в память о жертвах трагедии и возложил цветы.
Напомним, Владимир Путин прибыл в Беслан во вторник, 20 августа. Он возложил цветы к памятнику заложникам террористов «Древо скорби» и к мемориалу бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Президент также почтил память жертв теракта на кладбище «Город ангелов».
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В школьном зале глава РФ поставил свечу в память о жертвах трагедии и возложил цветы.
Напомним, Владимир Путин прибыл в Беслан во вторник, 20 августа. Он возложил цветы к памятнику заложникам террористов «Древо скорби» и к мемориалу бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Президент также почтил память жертв теракта на кладбище «Город ангелов».
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Екатерина Коршунова