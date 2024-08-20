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Опубликованы кадры посещения Путиным захваченной в 2004 году террористами школы в Беслане

Посещение Путиным захваченной в 2004-м году школы в Беслане сняли на видео
20 августа 2024, 15:23
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Появились кадры с президентом России Владимиром Путиным, который впервые посетил школу №1 в Беслане, где в 2004 году террористы захватили заложников. Ролик опубликован в Telegram-канале Кремля.
На видео можно заметить, как российскому лидеру показывают здание школы, где в память о жертвах теракта создали международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма. Путина сопровождает группа людей, в том числе — глава Северной Осетии Сергей Меняйло.




В школьном зале глава РФ поставил свечу в память о жертвах трагедии и возложил цветы.



Напомним, Владимир Путин прибыл в Беслан во вторник, 20 августа. Он возложил цветы к памятнику заложникам террористов «Древо скорби» и к мемориалу бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Президент также почтил память жертв теракта на кладбище «Город ангелов».

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Автоэксперт Кадаков заявил об уже наблюдающейся нехватке таксистов
20 августа 2024, 15:35

Фото: iStock/Apriori1

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что в России уже сейчас наблюдается дефицит таксистов.
«Сейчас дефицит уже есть. Этот процесс уже начался. Усилит ли этот процесс требования страховки перевозчиков? Да. Насколько — трудно сказать. Сейчас по некоторым таксопаркам — иногда до 30% нехватка водителей, и это большая проблема. И я думаю, что эта проблема не сократится, а лишь усилится», — прокомментировал в беседе с RT Кадаков.

Автоэксперт Владимир Сажин более оптимистично прокомментировал риск уменьшения числа таксистов из-за новых требований к оформлению обязательного страхования и получения разрешения на деятельность.

«Свято место пусто не бывает. Придут другие водители, которые начнут выполнять требования, либо предприятия начнут страховать гражданскую ответственность, либо это могут быть самозанятые или кто-то еще. Таким образом, все они выйдут из серой зоны в белую», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее сообщалось, что 75% российских таксистов не оформили необходимые документы для работы с сентября текущего года.

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#водители
#документы
#дефицит
#такси
#транспорт
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В РФ заболеваемость COVID-19 в РФ выросла на 31,4 процента
20 августа 2024, 15:32

Фото: istockphoto / FabrikaCr

За неделю количество заболевших COVID-19 в России выросло почти на треть. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
По официальным данным, за неделю в стране выявили 13 254 новых случая инфекции, что на 31,4% больше, чем за предыдущий аналогичный период.

«Увеличение заболеваемости отмечено в 71 регионе России, в том числе в 17 регионах — выше среднего уровня по стране», — говорится в материале оперативного штаба, сообщили в РИА Новости.

За неделю было госпитализировано 1409 пациентов. Выздоровели 10 558 человек, к сожалению, 11 пациентов спасти не удалось.

Ранее Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости сезонными факторами. Ведомство подчеркнуло, что в конце августа и начале сентября большинство россиян возвращается к работе и учёбе, что приводит к увеличению числа контактов.

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#роспотребнадзор
#человек
#рост
#новости
#коронавирус
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В Восходе устанавливают ограждения у пешеходного перехода рядом со школой
20 августа 2024, 15:21

Фото: Ксения Афонина

Работа по приведению пешеходных переходов, расположенных рядом с учебными заведениям, в соответствие с нормами безопасности, проводится во всех муниципалитетах Московской области, в частности, один из таких переходов обустраивают в округе Восход, передаёт корреспондент Ксения Афонина.
«Бригада из двух человек устанавливает возле пешеходного перехода металлические перильные ограждения на обеих сторонах перехода, их протяжённость в одну сторону составляет 50 метров», — говорится в сообщении.
Решение установить перильные ограждения было принято по инициативе главы городского округа Восход Елены Филатовой на одной из комиссий, посвящённых обеспечению безопасности дорожного движения. Елена Филатова подчеркнула, что обеспечение безопасности детей является первостепенной задачей.

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#пешеходный переход
#безопасность
#школа
#дети
#дороги
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Сухарев заявил о необходимости обязательного сбора биометрии у иностранцев
20 августа 2024, 14:53

Фото: iStock/vchal

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести обязательный сбор биометрии у всех въезжающих в Россию иностранцев.
«Прошу поручить рассмотреть инициативу по обязательному сбору биометрических данных и биологического материала у всех лиц, не являющихся гражданами РФ и пересекающих государственную границу России», — приводит RT текст обращения депутата на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

А депутат Мосгордумы, летчик-космонавт Олег Артемьев предложил возродить опыт втузов.

«Втузы – высшие технические учебные заведения, которые базировались на крупных промышленных предприятиях и готовили специалистов инженерного дела. Такая модель обеспечивала прямую связь между образованием и производством. На заводах были организованы учебные аудитории, научные лаборатории. С первого курса студенты трудоустраивались на предприятии», – пояснил в беседе с АГН «Москва» Артемьев.

Ранее уверена депутат ГД Светлана Бессараб высказала мнение о том, что запрет для мигрантов переезжать в РФ с семьей способен навредить.

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#мнение
#депутат
#рф
#биометрия
#иностранцы
#граница
#образование
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BMW отзывает более 720 000 машин из-за риска короткого замыкания, выпущенных с 2012 года
NHTSA: BMW отзывает более 720 тысяч машин в США из-за риска короткого замыкания
20 августа 2024, 14:32

Фото: iStock / Brandon Woyshnis

Североамериканское подразделение компании BMW — BMW of North America, LLC — объявило об отзыве более 720 000 автомобилей в Соединённых Штатах Америки из-за угрозы короткого замыкания. Об этом сказано в пресс-релизе Национального управления безопасности движения на дорогах США (NHTSA).
Отзыву подлежат 720 796 автомобилей различных моделей, выпущенных в период с 2012 по 2018 год. Среди них наибольшее количество составляют автомобили BMW 3 Series Sedan 328i, 328xi (236,7 тысячи, 2012-2016 годов), BMW X3 sDrive28i, X3 xDrive28i (163,7 тысячи, 2013-2017 годов) и BMW 528i, 528i xDrive (110,1 тысячи, 2012-2016 годов).

Отмечается, что неправильная герметизация электрического разъема на водяном насосе может привести к попаданию воды внутрь и вызвать короткое замыкание. Чтобы решить проблему, дилеры проведут проверку и, если потребуется, заменят детали. Кроме того, они бесплатно установят защитный экран.

Компания BMW занимается производством автомобилей под марками BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов и двигателей. Главный офис компании расположен в Мюнхене.

Ранее вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр перечислил проблемы, с которыми столкнутся владельцы BMW и Audi после отключения российских дилеров от ПО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#автомобили
#компании
#офис
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Волоколамский школьный «Зелёный патруль» посчитал аистов в Подмосковье
20 августа 2024, 14:13

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Ребята из школьного лесничества «Зелёный патруль» Волоколамского городского округа приняли участие в Международном учёте белых аистов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Школьники нашли 12 гнёзд и понаблюдали за восемью парами аистов, которые вывели 26 птенцов. Все сведения переданы в Союз охраны птиц России. В ходе наблюдения члены школьного лесничества обнаружили, что люди специально обустраивают подходящие для гнездовья аистов места вблизи своих домов», – говорится в сообщении.
Как отметили в Комлесхозе, белый аист в Подмосковье – восстанавливающийся в численности вид. Новые места гнездования ежегодно выявляются благодаря мониторингу гнёзд специалистами и натуралистами.

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#комлесхоз мо
#птицы
#лесник
#подмосковье
#московская область
#природа
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Группа Artik & Asti поддержала акцию «Доброе дело. Нашим школьникам»
20 августа 2024, 14:00

Фото: пресс-служба правительства МО

Участие в благотворительной подмосковной акции «Доброе дело. Нашим школьникам», направленной на сбор канцелярских принадлежностей для ребят из приграничных районов Курской и Белгородской областей, приняла группа Artik & Asti, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
В рамках поддержки акции солистка группы Seville посетила региональный ресурсный центр движения «Волонтёры Подмосковья» в Химках.

«Очень приятно, что вы вносите такой важный вклад в доброе дело. Спасибо каждому из вас, что помогаете по зову сердца. Благодаря таким замечательным акциям у ребят будет возможность получить все необходимое к началу учебного года», — сказала Seville.
Ранее сообщалось, что гуманитарную помощь для жителей Курской и Белгородской областей, а также новых территорий России собирают в Московской области в 85 волонтёрских пунктах. Адреса и графики их работы размещены на сайте движения «Волонтёры Подмосковья».

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#курская область
#гуманитарная помощь
#школьники
#волонтеры
#московская область
#подмосковье
#химки
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Ж/д переезд у станции Каналстрой перекроют 22 августа на несколько часов
20 августа 2024, 13:40

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

Движение по железнодорожному переезду у станции Каналстрой Савёловского направления будет перекрыто днём в четверг, 22 августа, на три часа, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.
«Железнодорожный переезд 73 км 6 пк, расположенный на участке автодороги А-104 «Москва —Дмитров —Дубна — Дмитров — МБК», перекроют 22 августа с 12:00 до 15:00. В это время там будут проводиться противоаварийные работы по замене дефектного рельса», — говорится в сообщении.
На время ремонтных работ железнодорожный переезд полностью разберут. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, учесть информацию о перекрытии информацию при планировании маршрутов и заранее выбрать пути объезда.

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#дмитровский городской округ
#железнодорожный переезд
#перекрытие
#трасса
#дороги
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В городском парке Электрогорска проводят обработку от клещей
20 августа 2024, 13:24

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Противоклещевая обработка проводится в городском парке Электрогорска сегодня, 20 августа, жителей и гостей города просят временно отказаться от прогулок там, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Мы призываем быть внимательными и осторожными при посещении нашего парка в ближайшие несколько дней и по возможности ограничить себя и близких сегодня от прогулок по этой территории», — сказали в руководстве парка.
Отмечается, что обработка проводится путём опрыскивания травы и земли специальным акарицидным средством. Оно безопасно для людей и других теплокровных, в природе быстро разрушается, при этом правила безопасности допускают появление людей и животных на обработанном участке не ранее, чем спустя три часа после опрыскивания. А полностью карантин снимается через три дня.

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#электрогорск
#клещи
#парк
#павловский посад
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