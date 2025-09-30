Опубликованы кадры самого высокого в мире моста

30 сентября 2025, 00:14

«Синьхуа» показало кадры самого высокого в мире моста

Фото: istockphoto / Ramadhana Muhammad

На юго-западе Китая открылся самый высокий в мире мост. Видеоотчет с места событий опубликовало местное информагентство «Синьхуа».