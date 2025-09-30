Опубликованы кадры самого высокого в мире моста
На юго-западе Китая открылся самый высокий в мире мост. Видеоотчет с места событий опубликовало местное информагентство «Синьхуа».
На строительство сооружения ушло три года. Мост расположен на высоте 625 метров над ущельем Хуацзян, которое называют «трещиной в земле». Его основной пролет растянулся на 1420 метров, что является рекордным показателем для подобных объектов, расположенных в горной местности.
По данным агентства, мост существенно сократил время в пути между двумя берегами ущелья. Теперь на это уйдет всего две минуты вместо двух часов.
Ранее в Мытищах начали строить новый мост через реку Клязьму в микрорайоне Пирогово. Как сообщает подмосковный Минтранс, сдать объект планируется не раньше 2028 года.
Читайте также: