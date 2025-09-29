В Мытищах начали строить новый мост через реку Клязьму

29 сентября 2025, 13:58

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Мытищах начали строительство нового моста через реку Клязьму в микрорайоне Пирогово. Работы планируют завершить в первом квартале 2028 года, сообщили в Минтрансе Подмосковья.