В Мытищах начали строить новый мост через реку Клязьму
В Мытищах начали строительство нового моста через реку Клязьму в микрорайоне Пирогово. Работы планируют завершить в первом квартале 2028 года, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Министр транспорта Московской области Марат Сибатулин рассказал, что на объекте уже смонтировали шпунтовые ограждения котлованов для двух опор моста, полностью пробурили и установили буронабивные сваи, а также разрабатывают котлованы под ростверки.
Участок реконструкции протянется от улицы Комсомольской до улицы Центральной более чем на 1,1 км. Строители построят новый двухполосный мост рядом с уже существующим, который находится в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, обустроят разворотные петли, съезды на прилегающие улицы — Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую. Для жителей оборудуют наземные пешеходные переходы, пешеходную зону и остановки общественного транспорта.
Новый мост значительно улучшит транспортную ситуацию в Пирогово. Он даст дополнительный удобный выезд на Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе.
