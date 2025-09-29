Подмосковные строители полностью восстановили детский сад в ЛНР

29 сентября 2025, 19:01

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Строители из Московской области завершили ремонт дошкольного учреждения комбинированного вида «Красная шапочка» в Рубежном ЛНР. В работе участвовали более 40 специалистов, которые полностью обновили здание 1969 года постройки, рассказали в МинЖКХ Подмосковья.





Детский сад теперь выглядит современно и уютно:

• заменили окна и двери;

• восстановили все инженерные сети;

• отремонтировали кровлю;

• сделали чистовую отделку помещений;

• благоустроили прилегающую территорию.



​Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Эксперты Управления технического надзора капитального ремонта проверяли качество работ более 300 раз, контролируя каждый этап восстановления.





«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой – имеет колоссальное значение… Когда гражданские люди совершают подвиг, ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев, обращаясь к экспертам стройконтроля.