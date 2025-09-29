Подмосковные строители полностью восстановили детский сад в ЛНР
Строители из Московской области завершили ремонт дошкольного учреждения комбинированного вида «Красная шапочка» в Рубежном ЛНР. В работе участвовали более 40 специалистов, которые полностью обновили здание 1969 года постройки, рассказали в МинЖКХ Подмосковья.
Детский сад теперь выглядит современно и уютно:
• заменили окна и двери;
• восстановили все инженерные сети;
• отремонтировали кровлю;
• сделали чистовую отделку помещений;
• благоустроили прилегающую территорию.
Эксперты Управления технического надзора капитального ремонта проверяли качество работ более 300 раз, контролируя каждый этап восстановления.
«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой – имеет колоссальное значение… Когда гражданские люди совершают подвиг, ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев, обращаясь к экспертам стройконтроля.Сегодня детский сад вновь встречает малышей. Учреждение рассчитано на 160 детей, здесь оборудовали игровые, спальни, спортивный и музыкальный залы, а также кабинеты психолога и логопеда.