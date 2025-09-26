В Раменском открыли новую объездную дорогу
В Раменском открыли новый участок объездной дороги, соединяющий улицы Красноармейская и Михалев. Дорогу протяженностью более 1,3 км построили по программе губернатора Московской области, рассказали в Администрации Раменского муниципального округа.
Строительство вели два месяца силами Раменского дорожного ремонтно-строительного управления. В ходе работ уложили асфальтовое покрытие на площади 9800 кв. м, отсыпали обочины, нанесли разметку и установили дорожные знаки.
Глава Раменского округа Эдуард Малышев принял участие в открытии дороги. По его словам, новая транспортная артерия имеет важное значение для города. Объездная дорога должна помочь убрать грузовой транспорт с центральных улиц и улучшить транспортную ситуацию в округе.
