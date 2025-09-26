В Раменском открыли новую объездную дорогу

26 сентября 2025, 18:50

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

В Раменском открыли новый участок объездной дороги, соединяющий улицы Красноармейская и Михалев. Дорогу протяженностью более 1,3 км построили по программе губернатора Московской области, рассказали в Администрации Раменского муниципального округа.