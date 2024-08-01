В Москве приземлился самолёт с освобожденными в Турции россиянами

Фото: iStock/Marcus Millo
В столичном аэропорту «Внуково» приземлился самолёт лётного отряда «Россия», летевший из Турции с освобождёнными россиянами на борту. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее ФСБ РФ сообщила, что в Россию возвращаются восемь заключённых, которые были задержаны и арестованы в нескольких странах НАТО.
Отмечается, что в числе вернувшихся Артём и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв и Владислав Конощёнок. Также с ними летели несовершеннолетние дети, предположительно, Дульцевых.
Также на родину вернулся гражданин России Вадим Соколов (Красиков), которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Читайте также:
Россия и страны Запада провели беспрецедентный обмен заключёнными
Винник сообщил, что его по неизвестной причине вычеркнули из списков на обмен
Стало известно, общался ли Байден с Путиным по вопросу обмена заключёнными
Отмечается, что в числе вернувшихся Артём и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв и Владислав Конощёнок. Также с ними летели несовершеннолетние дети, предположительно, Дульцевых.
Также на родину вернулся гражданин России Вадим Соколов (Красиков), которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Читайте также:
Россия и страны Запада провели беспрецедентный обмен заключёнными
Винник сообщил, что его по неизвестной причине вычеркнули из списков на обмен
Стало известно, общался ли Байден с Путиным по вопросу обмена заключёнными
Анастасия Чинкова