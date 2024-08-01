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В Москве приземлился самолёт с освобожденными в Турции россиянами

01 августа 2024, 22:25
Фото: iStock/Marcus Millo

Фото: iStock/Marcus Millo

В столичном аэропорту «Внуково» приземлился самолёт лётного отряда «Россия», летевший из Турции с освобождёнными россиянами на борту. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее ФСБ РФ сообщила, что в Россию возвращаются восемь заключённых, которые были задержаны и арестованы в нескольких странах НАТО.

Отмечается, что в числе вернувшихся Артём и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв и Владислав Конощёнок. Также с ними летели несовершеннолетние дети, предположительно, Дульцевых.



Также на родину вернулся гражданин России Вадим Соколов (Красиков), которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

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#россия
#внуково
#турция
#сша
#политика
Путин встретил вернувшихся после обмена россиян во Внуково
01 августа 2024, 22:35

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл в столичный аэропорт Внуково, где встретил вернувшихся на родину в рамках обмена заключённых. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что глава государства лично приехал в аэропорт, чтобы встретить россиян у трапа самолёта.

Ранее ФСБ РФ сообщила, что в результате обмена заключёнными между Россией и США в Москву вернутся восемь россиян, которые были задержаны и арестованы в странах НАТО. В их числе Вадим Соколов (Красивов), которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство.

Также на борту были Артём и Анна Дульцевы, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.

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#владимир путин
#внуково
#россияне
#встреча
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Винник сообщил, что его по неизвестной причине вычеркнули из списков на обмен
01 августа 2024, 22:13

Фото: iStock/FOTOKITA

Россиянин Александр Винник позвонил из американской тюрьмы и сообщил, что его по неизвестной причине вычеркнули из списка на обмен заключёнными между Россией и США. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала его мама Вера Винник.
Она уточнила, что сын позвонил ей по тюремному телефону в четверг. Изначально он числился в списках на обмен, но после по непонятной причине был удалён из них.

По словам Винник, её сын с трудом говорил, потому что очень расстроен таким стечением обстоятельств.

Женщина предположила, что такое могло произойти, поскольку Винника не осудили.

Агентство пишет, что мать Винника тоже с трудом могла говорить, она была в ужасе от произошедшего.

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#россия
#женщина
#мать
#сын
#сша
#тюрьма
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Стало известно, общался ли Байден с Путиным по вопросу обмена заключёнными
Белый дом: Байден не общался с Путиным по вопросу обмена заключёнными
01 августа 2024, 22:12

Фото: iStock/Sven Loeffler

Президент США Джо Байден не контактировал с Владимиром Путиным по вопросу проведённого в четверг обмена заключёнными. Об этом представитель Совета нацбезопасности Белого дома сообщил в беседе с РИА Новости.
Байден также в беседе с журналистами заявил, что не общался с Путиным и не намерен этого делать в связи с нецелесообразностью такого диалога.

Он подчеркнул, что у него нет необходимости для разговора с российским лидером.

В четверг, 1 августа, Россия и США при участии ещё четырёх стран провели масштабный обмен заключёнными. На родину вернутся восемь россиян. Всего в процессе участвовали 26 человек.

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В Россию в рамках обмена вернулись восемь заключённых, сообщили в ФСБ
#россия
#сша
#владимир путин
#джозеф байден
#белый дом
#политика
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Россия и страны Запада провели беспрецедентный обмен заключёнными
01 августа 2024, 22:04

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия и США при участии ещё четырёх союзников Вашингтона провели масштабный обмен заключёнными, который состоялся в столице Турции Анкаре.
Отмечается, что Россия, США, Белоруссия, Германия, Словения и Норвегия провели беспрецедентный в новейшей истории обмен заключёнными, в котором приняли участие 26 человек.

Российской сторону передали задержанных, подозреваемых в обходе экспортных ограничений, шпионаже, хакерстве. Также Москве передали Вадима Красикова, которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство экс-полевого командира из Чечни Зелимхана Хангошвили.

Западные страны получили граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, а также оппозиционеров, осуждённых по разным статьям, включая дела о фейках о ВС РФ. В их числе – Владимир Кара-Мурза* и Илья Яшин*.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
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ФСБ показала кадры доставки экс-заключённых для обмена в аэропорт Анкары
01 августа 2024, 21:54

Фото: iStock/ShevchenkoAndrey

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ представила видео доставки в аэропорт Анкары бывших заключённых из России для обмена.
На публикованных кадрах видно, как их доставляют в сопровождении автобусов.



В четверг, 1 августа, Россия и США при участии ещё нескольких союзников Вашингтона провели масштабный обмен заключёнными. В общей сложности были обменяны 26 человек, среди которых восемь россиян. Их личности пока не раскрываются.

Также президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании обменянных заключённых.

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#сша
#россия
#владимир путин
#президент
#указ
#фсб
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«Хезболла» перешла на новый этап военных действий с Израилем
01 августа 2024, 21:45

Фото: iStock/Ruma Aktar

Ливанское движение «Хезболла» вступило в новый этап войны с Израилем. Об этом сообщил его лидер Хасан Насралла в ходе заявления о ликвидации одного из руководителей движения Фуада Шукра и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
Он подчеркнул, что в настоящее время «Хезболла» находится в открытом сражении сразу на всех фронтах и даже вышло на новый этап.

По словам Насраллы, движения находится в преддверии крупной битвы. Убийство Шукры и Хании не повлияет на масштаб действий «Хезболлы». А, как показывает опыт, после таких событий оно только ширится и укрепляется.

Лидер ливанского движения отметил, что израильские власти так и не поняли, какие красные линии они пересекли и какую агрессию совершили.

Говоря о степени эскалации конфликта на данном этапе, Насралла заявил, что это напрямую будет зависеть от реакции Израиля.

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна и её армия находятся на очень высоком уровне готовности к новой агрессии со стороны Ливана и других государств.

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#израиль
#конфликт
#армия
#лидер
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Депутат Журавлев призвал Трампа не смеяться над Байденом
01 августа 2024, 21:10

Фото: РИА Новости/Стрингер

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рекомендовал экс-главе Белого дома Дональду Трампу не смеяться над нынешним президентом США Джо Байденом, поскольку такие шутки могут не принести первому победы.
«Жаль, что республиканцы не отнеслись всерьез к кардинальной смене политического ландшафта в стране и все еще продолжают играть в надоевшую и несмешную игру «Где Байден?». Соцопросы показывают, что в колеблющихся штатах Харрис уже опережает Трампа. Так и будет продолжаться, если республиканский кандидат будет потешаться над Байденом, не замечая, как сам оказался в роли догоняющего», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Журавлев.

Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден намерен начать переговоры по Украине до выборов.

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#сша
#байден
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#дональд трамп
#выборы
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В Россию в рамках обмена вернулись восемь заключённых, сообщили в ФСБ
01 августа 2024, 20:34

Фото: iStock/macky_ch

Россия вернула восьмерых человек, находившихся в заключении в других странах, в результате обмена заключёнными с США. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Отмечается, что вместе с ними на родину вернутся дети. Двое из них, предположительно, являются детьми переданных Словением Артёма и Анны Дульцевых.

В настоящее время список заключённых, которые вернутся в Россию, не приводится. Ведомство также отказалось раскрывать их личности.

Ранее издание TRT Haber сообщало, что в сделке участвовали 26 человек. Из них восемь передали России, 13 – Германии, а ещё троих – Соединённым Штатам.

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#россия
#сша
#фсб
#россияне
#тюрьма
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Путин помиловал обменянных Гершковича и Уилана
Путин подписал указ о помиловании обменянных граждан, включая Уилана, Гершковича
01 августа 2024, 20:26

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, в числе которых были журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Помимо них в подписанном главой государства указе числились: Владимир Кара-Мурза, Алсу Курмашева, Андрей Пивоваров, Илья Яшин, Лика Кевина, Демури Воронин, Чанышева Лилия, Вадим Останин, Ксения Фадеева, Александра Скочиленко и Олег Орлов.

Решение о подписании данного указа принято для того, чтобы обеспечить возвращение россиян, задержанных и находившихся под стражей в других государствах.

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#владимир путин
#указ
#россия
#сша
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