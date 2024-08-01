Путин пообещал госнаграды возвращенным по обмену россиянам

Фото: Сайт Кремля
Вернувшиеся в результате обмена пленными россияне будут представлены к государственным наградам, заявил Владимир Путин, передает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Глава государства встретил их в аэропорту по прибытии из Анкары. Путин поздравил обмененных россиян с возвращением домой. Он пообещал еще раз встретиться с ними и «поговорить о будущем».
Ранее, по данным ФСБ, в результате масштабного обмена восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии.
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Александр Климов