Путин встретил вернувшихся после обмена россиян во Внуково

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин прибыл в столичный аэропорт Внуково, где встретил вернувшихся на родину в рамках обмена заключённых. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что глава государства лично приехал в аэропорт, чтобы встретить россиян у трапа самолёта.
Ранее ФСБ РФ сообщила, что в результате обмена заключёнными между Россией и США в Москву вернутся восемь россиян, которые были задержаны и арестованы в странах НАТО. В их числе Вадим Соколов (Красивов), которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство.
Также на борту были Артём и Анна Дульцевы, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.
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Ранее ФСБ РФ сообщила, что в результате обмена заключёнными между Россией и США в Москву вернутся восемь россиян, которые были задержаны и арестованы в странах НАТО. В их числе Вадим Соколов (Красивов), которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство.
Также на борту были Артём и Анна Дульцевы, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.
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Анастасия Чинкова