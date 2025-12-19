Опубликованы первые кадры «Царь-Газели»

19 декабря 2025, 12:04

В Нижнем Новгороде выпустили сверхдлинную «Газель Next»

Фото: «Газета.Ru»

Горьковский автозавод создал вместительный промтоварный фургон на базе «Газели Next» по заказу крупного корпоративного клиента. Автомобиль со сверхдлинным кузовом способен вмещать до 23 кубических метров груза.





По данным «Газеты.Ru», ранее подобные автомобили производили только сторонние ателье — «доработчики». На сегодняшний день этим занялся ГАЗ.





«Чтобы создать новинку, лестничную раму удлинили на 870 мм, нарастив задний свес и колесную базу, так что расстояние между осями составляет 4245 мм. Первые экземпляры были готовы в середине октября», — говорится в материале издания.