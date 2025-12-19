Опубликованы первые кадры «Царь-Газели»
В Нижнем Новгороде выпустили сверхдлинную «Газель Next»
Горьковский автозавод создал вместительный промтоварный фургон на базе «Газели Next» по заказу крупного корпоративного клиента. Автомобиль со сверхдлинным кузовом способен вмещать до 23 кубических метров груза.
По данным «Газеты.Ru», ранее подобные автомобили производили только сторонние ателье — «доработчики». На сегодняшний день этим занялся ГАЗ.
«Чтобы создать новинку, лестничную раму удлинили на 870 мм, нарастив задний свес и колесную базу, так что расстояние между осями составляет 4245 мм. Первые экземпляры были готовы в середине октября», — говорится в материале издания.
Первые версии шасси «Газелей» поколения Next делал нижегородский автопроизводитель. Были варианты колесной базы 3145 (L2) или 3745 мм (L3). До этого там наладили выпуск новых дизельных двигателей для «Газели».