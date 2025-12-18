В ОЭЗ «Дубна» расширили производство средств для волос

18 декабря 2025, 21:29

оригинал Фото: компания «Полекс Бьюти»

Компания «Полекс Бьюти» построила ещё одно производственное здание в рамках инвестпроекта по выпуску косметики. Разрешение на его ввод в эксплуатацию уже получено, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Проект реализуют на территории особой экономической зоны «Дубна».

«Объём инвестиций компании в создание производственного комплекса превысил 1,8 млрд рублей. Предприятие выпускает широкий ассортимент косметической продукции. На нём создали без малого 200 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.