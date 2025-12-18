Инвестиции в экономику Подмосковья в этом году составили 1,4 трлн рублей
Экономика Московской области продолжает развиваться, несмотря на непростые обстоятельства и внешнее давление. Объём инвестиций, поступивших в регион в этом году, превысил прошлогодние показатели. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».
«Ключевым фактором развития экономики являются инвестиции. В этом году их общий объём составил 1,4 трлн рублей. Это больше, чем в предыдущем. Значит, что к нам в Подмосковье приходят новые предприятия и модернизируются существующие. А предприятия создают рабочие места и налоговую базу», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что важную роль в привлечении инвесторов играют индустриальные парки. Там есть вся инфраструктура для запуска производств. Кроме того, в регионе заботятся о кадровом обеспечении проектов.
«Мы предусматриваем колледжи, когда ребята получают навыки непосредственно на территории, где расположено производство», — пояснил глава региона.Он также отметил, что основными инвесторами в настоящее время являются российские компании.
«Мы работаем и с Индией, и с Китаем, с нами Узбекистан и Беларусь. Но именно отечественный бизнес задаёт тон», — подчеркнул Воробьёв.В настоящее время на территории Московской области работают около 70 индустриальных парков, в работе находятся ещё восемь.