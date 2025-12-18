Инвестиции в экономику Подмосковья в этом году составили 1,4 трлн рублей

18 декабря 2025, 13:22

оригинал Фото: медиасток.рф

Экономика Московской области продолжает развиваться, несмотря на непростые обстоятельства и внешнее давление. Объём инвестиций, поступивших в регион в этом году, превысил прошлогодние показатели. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».





Объём инвестиций, поступивших в регион в этом году, превысил прошлогодние показатели.





«Ключевым фактором развития экономики являются инвестиции. В этом году их общий объём составил 1,4 трлн рублей. Это больше, чем в предыдущем. Значит, что к нам в Подмосковье приходят новые предприятия и модернизируются существующие. А предприятия создают рабочие места и налоговую базу», — сказал Андрей Воробьёв.

«Мы предусматриваем колледжи, когда ребята получают навыки непосредственно на территории, где расположено производство», — пояснил глава региона.

«Мы работаем и с Индией, и с Китаем, с нами Узбекистан и Беларусь. Но именно отечественный бизнес задаёт тон», — подчеркнул Воробьёв.