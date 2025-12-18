Подмосковье лидирует в ЦФО по выпуску питьевой и минеральной воды

18 декабря 2025, 17:23

оригинал Фото: istockphoto / Narai Chal

Московская область остается одним из ключевых регионов России по производству упакованной питьевой и природной минеральной воды без добавок. С начала 2025 года предприятия Подмосковья выпустили свыше 3 млн бутылок объемом 0,5 литра, обеспечив значительный вклад в снабжение внутреннего рынка, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







Регион занимает первое место в Центральном федеральном округе по данному виду продукции, формируя более 45% общего объема производства в ЦФО и порядка 16% от общероссийских показателей. По итогам 2024 года выпуск воды в Подмосковье достиг 3,8 млн полулитровых бутылок.



Рост объемов обеспечен, в том числе, деятельностью крупнейших предприятий отрасли, среди которых ООО «Фонте Аква ПК», ООО «МЕГАПАК», ООО «Нила Спрингс» и ООО «Жемчужина Клина».



В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают устойчивую динамику развития сектора. Производство питьевой и минеральной воды в регионе продолжает расширяться, способствуя укреплению продовольственной безопасности и обеспечению населения качественной продукцией местного производства.