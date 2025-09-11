Опубликованы уникальные фотографии со съемок фильма «Морфий»
В Сети появились уникальные фотографии со съёмок фильма «Морфий» из личного архива режиссёра Алексея Балабанова, которыми с «Петербургским дневником» поделился его сын Фёдор.
В четверг, 11 сентября, вышел новый выпуск видеопроекта «Петербургского дневника» «Продолжаем разговор». В главной роли на этот раз оказался Фёдор Балабанов — сын культового режиссёра. Он поделился с изданием уникальными фотографиями со съёмок фильма «Морфий».
По словам Фёдора, Балабанов снимал авторское кино и каждую картину пропускал через себя. Сын признался, что фильмы его отца проникают прямо в душу и вызывают восхищение.
Напомним, «Морфий» сняли в 2008 году по сценарию Сергея Бодрова-младшего, который он написал по мотивам цикла Михаила Булгакова «Записки юного врача» и рассказа «Морфий».
Натурные съёмки фильма происходили в Угличе и Калязине.
