В Противне состоялась премьера фильма о художнице Ирине Ласковой

11 сентября 2025, 11:43

Видео: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Премьера документального фильма «Я нашла себя», посвящённого жизни и творчеству российской художницы Ирины Ласковой, состоялась в культурно-досуговом центре «Протон» в городе Протвино округа Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Фильм создала главный редактор телеканала «ОТВ-Серпухов» Олеся Акинфеева. Съёмки проходили во время подготовки Ирины Ласковой к её первой выставке в Протвине.





«Название родилось не сразу. Затем я поняла: смысл того, о чём рассказывала Ира, именно в этом — она нашла себя», — поделилась Олеся Акинфеева.