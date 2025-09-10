Фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Путина могут показать в России

10 сентября 2025, 04:37

Фото Istock/LeMusique

Фильм «Кремлевский волшебник», в котором британский актер Джуд Лоу исполнил роль президента России Владимира Путина, планируется показать в российских кинотеатрах. По данным РИА Новости, несколько сетей уже готовятся к премьере, однако точная дата выхода картины в прокат пока не сообщается.