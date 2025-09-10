Фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Путина могут показать в России
Фильм «Кремлевский волшебник», в котором британский актер Джуд Лоу исполнил роль президента России Владимира Путина, планируется показать в российских кинотеатрах. По данным РИА Новости, несколько сетей уже готовятся к премьере, однако точная дата выхода картины в прокат пока не сообщается.
Картина французского режиссера Оливье Ассаяса, основанная на одноименном романе Джулиано да Эмполи, была представлена 31 августа 2025 года в конкурсной программе 82-го Венецианского кинофестиваля. В фильме Джуд Лоу исполняет роль Владимира Путина, а Пол Дано — политтехнолога Вадима Баранова, прототипом которого считается Владислав Сурков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле нормально и с пониманием относятся к использованию образа российского лидера в зарубежных проектах. При этом сам Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине отметил, что не знаком с фильмом и не слышал о нем ранее. В Министерстве культуры РФ сообщили, что заявка на получение прокатного удостоверения для «Кремлевского волшебника» пока не поступала.
Съёмки фильма проходили в Латвии из-за невозможности работы в России и географического сходства локаций с постсоветской архитектурой. Джуд Лоу признался, что роль Путина стала для него одной из самых сложных в карьере: актер работал с тренерами по русскому акценту и языку тела, чтобы передать характер персонажа.
