Павел Дуров рассказал, как ему удалось стать отцом более 100 детей в 12 странах

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров недавно узнал, что он оказался биологическим отцом для более 100 детей, родившихся в 12 разных странах после его донорства спермы. Об этом предприниматель написал в своем тг-канале. Он также добавил, что его генетический материал хранится в замороженном виде в как минимум одной клинике ЭКО для анонимного использования.
«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей <...> Моя прошлая донорская активность помогла более чем 100 парам в 12 странах завести детей», — написал основатель Телеграма.Бизнесмен отметил, что стать донором его попросил 15 лет назад один из его друзей, который вместе с женой не мог иметь детей. Руководитель клиники, по словам Дурова, предложил ему сдать больше спермы, потому что «высококачественного донорского материала» не хватает.
Вместе с этим Дуров сообщил, что хочет открыть свой открыть свой ДНК-код, чтобы его биологическим детям проще было находить друг друга, а также заявил о намерении бороться со стигматизацией донорства спермы как явления.
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