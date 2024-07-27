«Второй» Суровикин как козырь Белоусова: Новое назначение в ВКС РФ может изменить СВО

24 июля стало известно, что генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша назначили заместителем главнокомандующего ВКС РФ. В материале «Радио 1» расскажем, какие заслуги есть у Кобылаша и как отреагировали на это назначение российские аналитики и лётчики.