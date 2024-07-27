«Второй» Суровикин как козырь Белоусова: Новое назначение в ВКС РФ может изменить СВО

Фото: Минобороны РФ
24 июля стало известно, что генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша назначили заместителем главнокомандующего ВКС РФ. В материале «Радио 1» расскажем, какие заслуги есть у Кобылаша и как отреагировали на это назначение российские аналитики и лётчики.
Новый замглавкома ВКС РФ: Кто такой Сергей КобылашСведения о назначении Кобылаша появились на сайте Минобороны России. До этого назначения Кобылаш командовал дальней авиацией – теперь на его место встанет генерал-майор Сергей Кувалдин.
Кобылаш Сергей Иванович родился 1 апреля 1965 года в Одессе. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище, Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина и Военную академию Генштаба.
Является летчиком-снайпером, общий налет составляет более 2 тысяч часов. Принимал участие в боевых вылетах в первую и вторую чеченские войны. Имеет квалификацию летчика-снайпера. Был дважды подбит в ходе боев за Цхинвал в 2008 году.
Герой России. Награжден орденом «За военные заслуги», орденом Мужества, медалью «За отвагу» и другими.
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Козырь БелоусоваВоенные летчики Российской Федерации дали положительную оценку новому назначению. Как считают опытные военнослужащие, такие кадровые перестановки являются козырем министра обороны России Андрея Белоусова.
Военный летчик, пилот истребителя-бомбардировщика, автор Телеграм-канала Fighterbomber выразил восхищения по этому поводу. Он считает, что новый замглавкома ВКС РФ это наилучший вариант.
«Единственный настоящий боевой летчик в командовании. Штурмовик. Заслуг у него огромное количество, авторитета тоже, опыта так же, и на сегодня он – топ из всех возможных», — пишет Fighterbomber.
Второй СуровикинВ связи с назначением Кобылаша, возобновились разговоры о камбэке генерала армии Сергея Суровикина из Африки. Многие ожидают скорое возвращение бывшего главнокомандующего ВКС России.
Ряд аналитиков сравнивают Кобылаша с Суровикиным, называя бойцами, стоящими в одном ряду. Эксперты уверены, что смена должности Кобылаша действительно может изменить спецоперацию, как и долгожданное возвращение Суровикина.
По данным ряда источников, Суровикин смог добиться желаемых результатов в «командировке», после чего ВСУ попали в тяжелое положение.
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В свою очередь аналитик Юрий Баранчик в Телеграм-канале назвал крайне необычную версию того, что ждет Суровикина после возвращения из Африки. Эту тему он поднял после изменения меры пресечения экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову на подписку о невыезде.
Как считает Баранчик, генерала арестовали «не потому что, а для чего». И целью его ареста является большая политическая карьера. Он пояснил, что Попов известен среди честных бойцов и офицеров спецоперации.
«Теперь, типа, попал в жернова системы. Но это как добрый молодец в кипящее молоко – только в путь. Только добрый молодец может выйти из него Царевичем», — добавил эксперт.Он выдвинул предложение, что Попова отпустят из-за ошибки, после чего генерал приступит к созданию «движение героев СВО», о котором ранее говорил российский лидер Владимир Путин.
«А там, глядишь, и второй генерал подтянется, что с часами заблюренный в Африке. Все будет пучком. Держим строй», — добавил аналитик, намекая на Суровикина.Как считает Баранчик, Путин собирает свой «суперотряд», в котором найдется место и Попову, и Суровикину.
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