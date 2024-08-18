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Гостелеканал Италии Rai News 24 показал интервью с боевиком ВСУ, на голове которого была кепка с символикой карательного отряда СС. На это обратили внимание юзеры в социальных сетях. Один из итальянцев Кристиан Ди Марко выступил с призывом к журналистам.
«Возможно, вы пропустили одну деталь: если бы вы могли любезно не тратить государственные деньги на интервью с украинскими нацистами, мы были бы признательны», — написал партнер-основатель партии Riconquistare l'Italia.
До этого против демонстрации символов нацизма выступили в ООН. Так, представитель международной организации Фархан Хак высказался о видеозаписи из Курской области, где укронацисты издевались над пенсионером.
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Никита Кротов