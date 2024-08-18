Bild: Киев больше не сможет использовать некоторые виды немецких вооружений

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Украинские военные больше не смогут использовать некоторые виды вооружений, поставляемых им Германией. Либо они смогут применять их только ограниченно.
Общая военная поддержка Киева со стороны Берлина находится под угрозой, пишет немецкая газета Bild am Sonntag со ссылкой на внутреннее письмо министерства обороны ФРГ, имеющееся в распоряжении журналистов.
Согласно документу, первоначальные потребности Украины в запчастях для некоторых боевых машин, в частности, для самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, не могут быть удовлетворены. Дело в том, что запрошенные комплектующие теперь придётся покупать заново. Это значит, что ВСУ больше не смогут использовать эти САУ либо их использование будет ограничено.
Это связано с тем, что поставки из запасов бундесвера не могут быть возмещены в установленном и гарантированном порядке. Со временем, говорится в публикации, ситуация будет ещё более обостряться из-за возможной потери помощи со стороны Германии.
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Согласно документу, первоначальные потребности Украины в запчастях для некоторых боевых машин, в частности, для самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, не могут быть удовлетворены. Дело в том, что запрошенные комплектующие теперь придётся покупать заново. Это значит, что ВСУ больше не смогут использовать эти САУ либо их использование будет ограничено.
Это связано с тем, что поставки из запасов бундесвера не могут быть возмещены в установленном и гарантированном порядке. Со временем, говорится в публикации, ситуация будет ещё более обостряться из-за возможной потери помощи со стороны Германии.
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Александр Бойцов