Захарова прокомментировала сообщение WP о срыве «непрямых переговоров» с Киевом

Фото: пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова опровергла сообщение издания The Washington Post, в котором утверждалось, что нападение ВСУ на Курскую область сорвало «непрямые переговоры» между Москвой и Киевом в Катаре.
Авторы публикации сообщали, что на «тайных» переговорах между Россией и Украиной будет обсуждаться вопрос нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры двух стран. А вторжение украинских войск на территорию российского региона сорвало эти переговоры. Эту информацию прокомментировала спикер российского МИД Мария Захарова.
По словам дипломата, никто ничего не срывал, так как срывать было нечего. Никаких переговоров, прямых или непрямых, между Москвой и Киевом не планировалось. Обсуждение между сторонами вопросов безопасности гражданских объектов и критической инфраструктуры также не велось и не ведётся, заключила Захарова.
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Александр Бойцов