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Британский премьер Стармер поручил продумать план расширения поддержки Киева

18 августа 2024, 15:24
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает необходимым расширить поддержку Украины. С просьбой продумать соответствующие меры он обратился к членам совета национальной безопасности.


Об этом сообщает британская газета The Times. В публикации указано, что британский премьер попросил совет национальной безопасности разработать план, подразумевающий принятие дополнительных мер поддержки Киева. Также неназванный военный источник сообщил газете, что политика Стармера относительно поддержки Украины будет носить всеобъемлющий характер.

Собеседник издания подчеркнул, что речь идёт не только о военной помощи, но и о промышленной, экономической и дипломатической. По данным газеты, для того, выработать единую политику Великобритании на украинском направлении, создана специальная рабочая группа с участием министерств обороны и иностранных дел Соединённого Королевства.

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#политика
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#украина
#премьер-министр
Под Сумами ракетным ударом уничтожили американскую установку РСЗО М270 MLRS
18 августа 2024, 14:42

Фото: Минобороны России

В Сумской области в районе села Бездрик уничтожили американскую пусковую установку РСЗО М270 MLRS. Об этом сообщает Минобороны России. Цель поразили ракетным ударом, говорится в сообщении.
«В районе населенного пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США», — указано в сводке ведомства.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов показал кадры уничтожения иностранной военной техники ВСУ в районе Суджи в Курской области.
«Все, что вылезает из кустов в районе Суджи, уничтожается незамедлительно. Иностранная военная техника горит превосходно», — написал Алаудинов.
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#всу
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Захарова прокомментировала сообщение WP о срыве «непрямых переговоров» с Киевом
Захарова: Никаких переговоров между Москвой и Киевом не планировалось
18 августа 2024, 14:35

Фото: пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова опровергла сообщение издания The Washington Post, в котором утверждалось, что нападение ВСУ на Курскую область сорвало «непрямые переговоры» между Москвой и Киевом в Катаре.
Авторы публикации сообщали, что на «тайных» переговорах между Россией и Украиной будет обсуждаться вопрос нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры двух стран. А вторжение украинских войск на территорию российского региона сорвало эти переговоры. Эту информацию прокомментировала спикер российского МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, никто ничего не срывал, так как срывать было нечего. Никаких переговоров, прямых или непрямых, между Москвой и Киевом не планировалось. Обсуждение между сторонами вопросов безопасности гражданских объектов и критической инфраструктуры также не велось и не ведётся, заключила Захарова.

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#мид
#мария захарова
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#москва
#киев
#курская область
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В КНДР предрекли судьбу режима Зеленского
МИД КНДР: нападение ВСУ в Курской области закончится разгромом режима Зеленского
18 августа 2024, 13:59

Атака со стороны боевиков ВСУ под Курском закончится крахом режима Владимира Зеленского, а также стратегическим поражением Вашингтона, заявили в Северокорейском МИД.
«Нынешнее ожесточенные бои в Курской (области — Прим. ред.) станут прелюдией полного разгрома марионеточной клики Зеленского и стратегического поражения США и Запада», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНДР.

Там добавили, что Вашингтон с его союзниками, помогая Киеву, ведет к третьей мировой войне, а Северная Корея всегда будет на стороне России в вопросах защиты ей своей независимости.

Ранее МИД КНДР обвинил США в том, что боевики ВСУ напали на Курскую область.

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ВС РФ освободили Свиридоновку в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили Свиридоновку в ДНР
18 августа 2024, 13:37

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Российские войска освободили от боевиков ВСУ Свиридоновку Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее стало известно, что бывшие украинские военные готовы сражаться против киевского режима.
По словам одного из них с позывным «Борзый», Киев «воюет не против военных, а против мирного населения».

Кроме того, по мнению аналитиков, Украина отыгрывается на гражданских, поскольку не может одержать победу на поле боя. При этом, отмечали эксперты, украинская власть хочет показать своим западным хозяевам, что еще на что-то способна.

Спецоперация России в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 2022 года.

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В Америке заявили, что Израиль убрал «Призрака» из «Хезболлы»
WSJ: Израиль убрал «Призрака» из «Хезболлы»
18 августа 2024, 13:20

Фото: istockphoto/butenkow

Один из основателей «Хезболлы» Фуад Шукр, который известен как «Призрак», ликвидирован Израилем, сообщает The Wall Street Journal.
Уточняется, что высокопоставленного оперативника убрали в его офисе, расположенном в жилом доме на втором этаже. Также известно, что «Призрак» вел скрытный образ жизни, за что и получил свое прозвище.

По боевику ударили после того, как заманили в здание. Накануне сообщалось, что израильская армия ударила по военным объектам «Хезболлы» в Ливане.

Кроме того, The Wall Street Journal ранее писала о расколе в израильском руководстве на фоне споров про необходимость ударить по «Хезболле».

До этого в «Хезболле» информировали, что провели десять операций за сутки против Израиля.

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Лукашенко раскрыл планы на западной границе
Глава РБ Лукашенко: оборонительные планы на границе могут стать наступательными
18 августа 2024, 12:52

Фото: Сайт Кремля

Если возникнет такая необходимость, Минск с Москвой изменят оборонительные планы по защите западной границы Союзного государства на наступательные, заявил в беседе с телеканалом «Россия» белорусский президент Александр Лукашенко.
«Не первый год мы с (президентом РФ Владимиром – Прим. ред.) Путиным планируем защиту западного направления. У нас не первый год оборонительные планы существуют. Если надо, мы их переведем и в наступательные», — прокомментировал глава РБ.

Ранее Лукашенко заявлял, что киевский режим своими действиями в Курской области специально провоцирует российскую сторону на применение ядерных вооружений. Политик подчеркивал, он уверен, что РФ «снесет» украинских радикалов из своего региона.

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Лукашенко назвал цель ВСУ в Курской области
Лукашенко: Украина хочет спровоцировать РФ на применение ядерного оружия
18 августа 2024, 12:36

Фото: Сайт Кремля

Атака со стороны ВСУ под Курском — попытка спровоцировать Россию на применение ядерных вооружений, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Киев сформировал для нападения на Курскую область мощные силы с участием наемников, поляков», — сказал Лукашенко.

Глава РБ выразил уверенность, что РФ «снесет» боевиков ВСУ из-под Курска.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, когда киевский режим решил прорваться вглубь российских территорий. Противник получил отпор от ВС РФ, Росгвардии и пограничников.

Международные организации отметили, что Украина своими действиями лишь способствует усилению напряженности.

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#александр лукашенко
#курская область
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Лукашенко начал готовить белорусов к своему уходу
Лукашенко заявил, что готовит людей к своему уходу с поста президента
18 августа 2024, 12:28

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье, 18 августа, заявил, что готовит людей к своему уходу с поста президента.
«Люди должны быть готовы к уходу с поста», — заявил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что никто не вечен.

В своем интервью глава Беларуси также заявил о том, что близь границ беларуссии находятся более 120 тысяч украинских военнослужащих. По его словам, Киев может попытаться провоцировать РФ на применение ядерного оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент также заявил, что Россия и Белоруссия видят, откуда с Запада может быть осуществлена агрессия против союзного государства.

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#интервью
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КНДР обвинила США в нападении ВСУ на Курскую область
МИД КНДР: за нападением со стороны боевиков ВСУ на Курскую область стоят США
18 августа 2024, 12:23

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Нападение украинских боевиков в Курской области — акт терроризма и агрессии, за которым стоит Вашингтон, заявили в МИДе Северной Кореи.
«(Украина совершила) вооруженное нападение на российскую территорию при координации и поддержке США и Запада... это непростительный акт агрессии... (За этим) актом терроризма (стоят) США и их сателлиты», — сказано в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве КНДР добавили, что ответственность за сегодняшнюю ситуацию, которая «может погрузить всю территорию Европы в полномасштабную войну», полностью ляжет на США и их сателлитов, поскольку в зоне боевых действий присутствует западная техника.

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