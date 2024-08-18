Британский премьер Стармер поручил продумать план расширения поддержки Киева

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает необходимым расширить поддержку Украины. С просьбой продумать соответствующие меры он обратился к членам совета национальной безопасности.
Об этом сообщает британская газета The Times. В публикации указано, что британский премьер попросил совет национальной безопасности разработать план, подразумевающий принятие дополнительных мер поддержки Киева. Также неназванный военный источник сообщил газете, что политика Стармера относительно поддержки Украины будет носить всеобъемлющий характер.
Собеседник издания подчеркнул, что речь идёт не только о военной помощи, но и о промышленной, экономической и дипломатической. По данным газеты, для того, выработать единую политику Великобритании на украинском направлении, создана специальная рабочая группа с участием министерств обороны и иностранных дел Соединённого Королевства.
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