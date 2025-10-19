Опубликовано видео инновационного подъёмника на гору Линшань в Китае
В провинции Цзянсу запустили современный эскалаторный комплекс, который значительно облегчил доступ туристов к вершине горы Линшань. Кадры опубликованы в Телеграм-канале «Пул №3».
Конструкция подъёмника включает десяток отдельных секций, каждая из которых имеет длину 50 метров. Благодаря такому техническому решению путешественники могут добраться до смотровой площадки всего за десять минут.
Важное преимущество нового комплекса заключается в существенной экономии времени. Если раньше для подъёма требовалось около двух часов пешего пути, то теперь насладиться панорамными видами можно гораздо быстрее и комфортнее. Протяженность подъёмной системы составляет 1236 метров.
Это решение особенно порадует пожилых туристов и тех, кто не готов к длительным пешим прогулкам, при этом не отменяя возможность для любителей активного отдыха совершить традиционный подъём самостоятельно.
