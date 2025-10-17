Глава РФПИ Дмитриев предложил построить тоннель между Россией и США

17 октября 2025, 09:16

Фото: iStock/Andrey Orekhov

Россию и США могут соединить подводным тоннелем через Берингов пролив. С инициативой выступил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, написав об этом в своем аккаунте в соцсети X.