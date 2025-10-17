Глава РФПИ Дмитриев предложил построить тоннель между Россией и США
Россию и США могут соединить подводным тоннелем через Берингов пролив. С инициативой выступил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, написав об этом в своем аккаунте в соцсети X.
Так финансист отреагировал на публикацию с рассекреченными документами времен президента США Джона Кеннеди, где содержался план строительства подобного объекта. Дмитриев предложил возродить идею и модернизировать её, назвав проект «тоннель Путина — Трампа». По его словам, объект стал бы символом единства континентов, а также дал бы толчок для экономического сотрудничества, создания рабочих мест и развития инфраструктуры.
Глава РФПИ оценил строительство в сумму менее восьми миллиардов долларов и срок до восьми лет. Для реализации проекта, по его мнению, можно использовать технологии The Boring Company Илона Маска. К тому же Дмитриев подчеркнул, что Россия уже имеет опыт возведения трансграничных мостов, включая проект между Россией и Китаем.
