Уникальное природное явление озарило небо над Россией

19 октября 2025, 00:25

Северное сияние озарило небо над российским городами

Фото: istockphoto / EyeEm Mobile GmbH

Жители сразу нескольких регионов России смогли наблюдать в небе северное сияние. Кадры небесного спектакля опубликовал Телеграм-канал SHOT.