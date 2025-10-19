Уникальное природное явление озарило небо над Россией
Жители сразу нескольких регионов России смогли наблюдать в небе северное сияние. Кадры небесного спектакля опубликовал Телеграм-канал SHOT.
Лучшие фото прислали читатели из Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Карелии. В этих районах природное явление можно увидеть невооружённым глазом, наслаждаясь всеми оттенками свечения.
Жители Московской области также могут присоединиться к наблюдению за сиянием. Правда, для получения наиболее ярких и насыщенных кадров специалисты рекомендуют использовать камеру или фотоаппарат.
Северное сияние — это результат мощной геомагнитной активности, которая позволяет наблюдать это удивительное явление даже в регионах, расположенных значительно южнее традиционных мест его появления.
Читайте также: