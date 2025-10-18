Достижения.рф

В Китае самолет совершил экстренную посадку из-за взорвавшегося пауэрбанка

Baza: Пауэрбанк загорелся на борту самолета, летевшего из Ханчжоу в Сеул
Фото: iStock/AlxeyPnferov

Пауэрбанк загорелся на борту Airbus А321 китайских авиалиний — самолёт совершил экстренную посадку. Об этом пишет Telegram-канал Baza.



Самолет авиакомпании Air China, выполнявший рейс из Ханчжоу в Сеул, столкнулся с возгоранием устройства в багажной полке одного из пассажиров. Из-за этого по салону начал распространяться дым.

Экипаж принял решение об экстренной посадке в аэропорту Шанхай-Пудун. Бортпроводники оперативно ликвидировали пожар. ​Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что смартфон Realme загорелся в руках у пассажира на рейсе Иркутск – Москва. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0