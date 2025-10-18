В Китае самолет совершил экстренную посадку из-за взорвавшегося пауэрбанка
Пауэрбанк загорелся на борту Airbus А321 китайских авиалиний — самолёт совершил экстренную посадку. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Самолет авиакомпании Air China, выполнявший рейс из Ханчжоу в Сеул, столкнулся с возгоранием устройства в багажной полке одного из пассажиров. Из-за этого по салону начал распространяться дым.
Экипаж принял решение об экстренной посадке в аэропорту Шанхай-Пудун. Бортпроводники оперативно ликвидировали пожар. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что смартфон Realme загорелся в руках у пассажира на рейсе Иркутск – Москва. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: