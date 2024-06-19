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Опубликовано видео с вольготной жизнью мигрантов в российском СИЗО

19 июня 2024, 12:08
Фото: iStock/OlFedv

Фото: iStock/OlFedv

Видео, демонстрирующее условия содержания мигрантов в российской тюрьме, появилось в Telegram-канале «С.Ч. г. Москва».
Один из мужчин на записи передает привет «всем порядочным парням», показывая заставленный едой стол. Оба персонажа на видео имеют бороды и взаимодействуют с другим заключенным в камере.



Канал «Мигранты — все как есть» уточняет, что на видео запечатлены граждане иностранных государств, находящиеся в российской тюрьме.



16 июня в СИЗО в Ростове-на-Дону шестеро обвиняемых провели побег из камеры и захватили заложников среди сотрудников. Попытки переговоров со злоумышленниками оказались безрезультатными, и спецназ пришелся к штурму.

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«Отрезали голову»: расплата актрисы из «Операции Ы» Селезневой за чужого мужа, инвалидное кресло и мечты о суициде
Актрисе Наталье Селезневой — 79 лет: жизнь актрисы, чувство вины и смерть мужа
19 июня 2024, 13:13

Фото: РИА Новости

19 июня свое 79-летие отмечает актриса Наталья Селезнева, получившая известность после роли в телеспектакле «Кабачок “13 стульев”», где сыграла пани Катарину – первую модницу и завоевательницу мужских сердец. В реальной жизни артистка тоже смогла покорить сердце возлюбленного, однако он оказался женат и на протяжении всей жизни Селезнева испытывала вину за то, что увела избранника из семьи. Как сложилась жизнь артистки и что почему она считает, что расплачивается за грехи молодости расскажет редакция «Радио 1».

Знакомство Селезневой с женатым Андреевым


Во время съемок фильма-сказки «Калиф-аист» 23-летняя Селезнева познакомилась с 38-летним Андреевым. Мужчина с первого взгляда покорил сердце артистки, но оказался несвободен. Селезнева не была намерена отказываться от собственного женского счастья и не скрывала симпатии к мужчине, который вскоре ответил ей взаимностью.

Через некоторое время Андреев и Селезнева расписались.

Селезнева испытывала вину за разрушение чужой семьи


Актриса считала, что поступила эгоистично и подло, разбив чужую семью. Однако Селезнева оправдывала себя тем, что Андреев был ее предназначением и она не могла поступить иначе. Селезнева однажды поделилась своими переживаниями и последствиями поступка в программе «Судьба человека».


Расплата Селезневой за украденное счастье


Проблемы со здоровьем у актрисы начались еще в 1990-м году. Тогда она перенесла операцию на щитовидную железу, после чего не могла говорить. Оказалось, что во время операции актрисе повредили голосовые связки. Врачи давали неутешительные прогнозы и Селезнева была уверена, что ее актерская карьера под угрозой. Однако спустя год усиленных занятий и реабилитации к артистке вернулся голос.

«Я расплатилась очень жестоко — болела долго и сильно, была серьезная операция на щитовидной железе. Мне отрезали голову и заново пришили. Это расплата за грехи», — признавалась артистка.

Несколько лет назад Селезневу настигла новая беда. Актриса получила травму шейки бедра и перенесла три операции. Для восстановления потребовалось много времени и о возвращении к профессии в тот момент речи уже не было.


Смерть супруга Селезневой


В 2020 году после 52-х лет совместной жизни супруг Селезневой ушел из жизни. Артистка тяжело переживала потерю, однако вернуться к полноценной жизни ей помог единственный сын, внуки и коллеги по работе.

Возвращение Селезневой в театр


В январе 2024 года актриса впервые после длительного отсутствия появилась на сцене Театра Сатиры. Она играла в спектакле, не вставая с инвалидного кресла.

Актриса Наталья Селезнева: чем известна


В 1996 году Селезнева она окончила театральное училище и стала актрисой Театра сатиры. Успех пришел к Селезневой в 1965 году с выходом фильма Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», где она сыграла роль студентки Лиды в новелле «Наваждение». Также артистка известна по ролям в картинах: «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!», «Приключения желтого чемоданчика», «Тема» и других.

Селезнева хотела свести счеты с жизнью


Уже к 14-ти годам рост Селезневой составлял 175 см. В школе девочку дразнили, обзывали «дылдой» и «каланчой». Высокий рост был большим комплексом будущей артистки и она заявляла, что покончит с собой, если вырастет еще на сантиметр. Тогда мать девочки отдала ее на баскетбольную секцию, где подростку было проще принять свой рост из-за таких-же рослых сверстниц.

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Раменские студенты стали победителями чемпионата по мехатронике
19 июня 2024, 12:45

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Раменские студенты стали победителями Всероссийского чемпионата «Профессионалы» по мехатронике. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Итоговый этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы» прошел в Екатеринбурге. Учащиеся Раменского колледжа Николай Грачев и Максим Рогов завоевали две золотые медали.

«На протяжении первого дня соревнований участникам предстояло собрать, запрограммировать и настроить мехатронную станцию для переноса изделий. Станция, работающая на основе сжатого воздуха и электрических сигналов, включала в себя шаговый двигатель, что добавило сложности задаче. Второй день был посвящен монтажу, программированию и пуско-наладке мехатронной линии для сборки и сортировки изделий.

Студенты из Раменского выступали под руководством эксперта-наставника Ивана Уклеева.

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Отец Жанны Фриске обвинил Шепелева в настраивании внука против семьи
19 июня 2024, 12:33

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Отец покойной российской певицы Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев настраивает его внука против членов семьи по маминой линии. Об этом пишет издание VOICE.
Он рассказал, что отношения с Шепелевым до сих пор остаются очень напряженными. Владимир Борисович пояснил, что не настаивает на встрече с внуком. Мужчина считает, что ребенку внушают неприятные вещи про семью со стороны покойной. По его словам, когда мальчику было 2,5 года, ему уже начали внушать, что семья Жанны — «нехорошие люди, воры и какие-то идиоты».

«Когда мы увиделись с ним в первый раз, он спросил: «А зачем вы украли наш дом и наши деньги?». Во второй раз он увидел мою жену и сказал: «Бабушка, а папа сказал, что ты умерла», — рассказал он.

Мужчина подчеркнул, что после подобного сомневается, что сможет взять инициативу в свои руки и пойти на встречу с ребенком.

Шесть лет назад, 15 июня 2015 года, не стало Жанны Фриске. В 2022 году певице решили установить памятник в Москве, основу которого создал скульптор Салават Щербаков.

Ранее отец исполнительницы рассказал, что сотрудникам морга предлагали миллион за голые фотографии Жанны Фриске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
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Расписание поездов МЦД-2, Рижского и Курского направлений изменится 21-24 июня
19 июня 2024, 12:31

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

График движения электропоездов Курского и Рижского направлений, а также МЦД-2 изменится в перил с 21 по 24 июня в связи с работами по модернизации на железнодорожной станции Царицыно, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«На 72 часа — с двух часов ночи 21 июня до двух часов ночи 24 июня — на станции Царицыно будут перекрыты третий и пятый пути. Из-за этого с 5:20 до 9:30 интервал между поездами будет увеличен до 12-18 минут, некоторые электрички будут следовать от/до Курского вокзала и станции Люблино», — говорится в сообщении.
Уточнить актуальное расписание электричек можно на официальном сайте компании-перевозчика, а также в мобильном приложении.

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Юнармейцы из Серпухова побывали с экскурсией на базе ОМОН «Русич»
19 июня 2024, 12:26

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Сотрудники ОМОН «Русич» провели экскурсию для юнармейцев центра гражданско-патриотической работы «Серпухович». Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Юнармейцы ознакомились с архивными фотоматериалами со служебных командировок бойцов ОМОН «Русич» в Северо-Кавказском регионе.

«Стражи порядка рассказали ребятам об истории отряда и продемонстрировали образцы экипировки и вооружения, используемые сотрудниками отряда мобильного особого назначения в ежедневной служебной деятельности. Дети узнали о том, что общий вес обмундирования бойца спецподразделения может достигать 70 килограммов», — поделились в пресс-службе.

В конце мероприятия активисты прослушали лекцию о правилах безопасного поведения при обнаружении подозрительных предметов.

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Жителей Подмосковья попросили оповещать о встречах с обыкновенным хомяком
19 июня 2024, 12:25

Фото: Istockphoto / Stefan Rotter

В Московской области по заказу Министерства экологии и природопользования региона выявляют состояние природной популяции обыкновенного хомяка. В городском округе Луховицы уже обнаружили первые норы этого животного, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Этот грызун совсем недавно был внесён в Красную книгу Подмосковья. До 1960-х годов это был достаточно распространённый в регионе вид, но позже популяция пошла на спад из-за антропогенной нагрузки на места обитания», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Обыкновенный хомяк – животное, ведущее сумеречный и ночной образ жизни, и это усложняет поиски. Чаще всего сообщения о таких находках поступают от хозяев домашних кошек-охотниц, которые приносят домой хомяков в качестве трофеев. Со сбежавшим домашним хомячком обыкновенного хомяка перепутать сложно – он гораздо крупнее. Взрослый зверёк весит около 700 граммов. А его шкурка – мягкая и густая, рыжая с чёрными и белыми отметинами.
«Если у вас есть актуальная информация о местах встреч с обыкновенным хомяком в Московской области, просим направить её на электронную почту info@verhovye.ru или по телефону: 8 (495) 424-65-46», – попросил Фирсов.
В министерстве добавили, что в мире обыкновенный хомяк признан видом, находящимся на грани полного исчезновения. В России он включён в Красные книги более 10 областей.

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Жители Подмосковья смогут стать участниками акции «Свеча памяти»
19 июня 2024, 12:06

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В России стартовала онлайн-акция «Свеча памяти». Она проходит в преддверии Дня памяти и скорби, который ежегодно отмечают 22 июня. К акции смогут присоединиться и жители Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«На сайте акции все желающие могут зажечь виртуальную свечу в честь героев Великой Отечественной войны. Также участникам предложат видеоинтервью ветеранов. Это более 60 роликов с воспоминаниями о войне фронтовиков, блокадников, тружеников тыла и узников концлагерей», – говорится в сообщении.
Организатор акции, благотворительный фонд «Память поколений», даёт возможность и поддержать ветеранов. На сайте акции можно сделать пожертвования, которые направят на медицинскую помощь нуждающимся. Фонд уже восемь лет обеспечивает ветеранов слуховыми аппаратами, колясками и другими средствами.

Присоединиться к акции «Свеча памяти» можно до 22 июня на сайте.

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Стартовал приём заявок на участие в творческой смене «Юнармия Арт» в «Артеке»
19 июня 2024, 11:56

Фото: Фотобанк МО/Анастасия Осипова

Приём заявок на участие в конкурсном отборе на смену «Юнармия Арт» стартовал в России, сообщает пресс-служба детско-юношеского общественного движения «Юнармия».
«Участниками творческой смену смогут стать юнармейцы в возрасте от 11 до 17 лет, имеющие достижения в хореографической, вокально-музыкальной, художественной или декоративно-прикладной сферах», — говорится в сообщении.
Заявки принимаются до 17 июля в режиме онлайн. Претенденту нужно заполнить специальную форму и прикрепить портфолио — дипломы, грамоты и прочие достижения, а также ссылку на конкурсную работу в форме видеопрезентации.

Смена «Юнармия Арт» будет проходить в лагере «Артек» с 25-26 сентября по 15-16 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что молодёжь Московской области приглашают принять участие в образовательном форуме «Ладога».

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В Подмосковье в авариях при переходе проезжей части пострадали 106 детей
19 июня 2024, 11:54

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

Минтранс Подмосковья поделился подробностями ДТП с ребёнком-пешеходом. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С начала года в регионе в авариях при переходе проезжей части пострадали 106 детей, трое — погибли.

«Еженедельно в рамках заседания рабочей группы проводится анализ ДТП с погибшими и пострадавшими, особое внимание уделяя авариям с участием детей. Рассматриваются обстоятельства ДТП, вырабатываются мероприятия для повышения безопасности водителей и пешеходов на дорогах», — отметили в министерстве.

Стоит отметить, что в ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах травмы различной степени тяжести получил 41 ребёнок.

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