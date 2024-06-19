Опубликовано видео с вольготной жизнью мигрантов в российском СИЗО

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Видео, демонстрирующее условия содержания мигрантов в российской тюрьме, появилось в Telegram-канале «С.Ч. г. Москва».
Один из мужчин на записи передает привет «всем порядочным парням», показывая заставленный едой стол. Оба персонажа на видео имеют бороды и взаимодействуют с другим заключенным в камере.
Канал «Мигранты — все как есть» уточняет, что на видео запечатлены граждане иностранных государств, находящиеся в российской тюрьме.
16 июня в СИЗО в Ростове-на-Дону шестеро обвиняемых провели побег из камеры и захватили заложников среди сотрудников. Попытки переговоров со злоумышленниками оказались безрезультатными, и спецназ пришелся к штурму.
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Канал «Мигранты — все как есть» уточняет, что на видео запечатлены граждане иностранных государств, находящиеся в российской тюрьме.
16 июня в СИЗО в Ростове-на-Дону шестеро обвиняемых провели побег из камеры и захватили заложников среди сотрудников. Попытки переговоров со злоумышленниками оказались безрезультатными, и спецназ пришелся к штурму.
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Артем Кузьмин