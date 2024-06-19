В Ингушетии нашли дом одного из террористов из СИЗО Ростова

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Частный дом, в котором проживал Малик Гандалоев, один из предполагаемых захватчиков заложников в СИЗО Ростова, сейчас заброшен. Об этом стало известно корреспонденту РИА Новости, который побывал в одном из сел Малгобекского района Ингушетии.
«Кирпичный дом выглядит заброшенным, и складывается ощущение, что там никто не живет. Ворота старые, забор местами почернел <...> Неподалеку, в паре километров, живут родители Гандалоева — тоже в частном доме», — рассказал журналист.Также сообщается, что в соседнем доме находится дом дяди Гандалоева, но в тот момент никого из взрослых там не было.
Утром 16 июня заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух работников ФСИН. Нападавшие назвались сторонниками ИГИЛ*. Часть из них были осуждены за подготовку террористического акта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году.
Преступники потребовали автомобиль и освобождения. По информации журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры, чтобы осуществить задуманное. Выждав подходящий момент, они выбили преграду, проникли во двор, а затем вошли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.
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Алина Юрчак