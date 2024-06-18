Один из захватчиков СИЗО в Ростове выжил

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Один из террористов, который участвовал в захвате СИЗО в Ростове, выжил.
Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что единственным выжившим захватчиком ростовского СИЗО является Дмитрий Камнеев 1996 года рождения. В заключение он попал после приговора суда по статье за участие в деятельности экстремистской организации.
Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО. Спустя некоторое время злоумышленников удалось ликвидировать. Ранее они уже были судимы по террористическим статьям.
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Уточняется, что единственным выжившим захватчиком ростовского СИЗО является Дмитрий Камнеев 1996 года рождения. В заключение он попал после приговора суда по статье за участие в деятельности экстремистской организации.
Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО. Спустя некоторое время злоумышленников удалось ликвидировать. Ранее они уже были судимы по террористическим статьям.
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Элина Позднякова